Около 400 туристов-водников пересекли границу в уникальном пункте пропуска на Немане

Около 400 туристов-водников на байдарках и яхтах пересекли белорусско-литовскую границу в речном пункте пропуска на Немане. По словам начальника управления спорта и туризма Гродненского облисполкома Олега Андрейчика, в Гродненском регионе растет популярность водного туризма и трансграничных сплавов. Способствует этому и безвизовый режим, созданный на территории парка «Августовский канал», передает БЕЛТА.



Фото: grodno.in, носит иллюстративный характер

«Активно используются туристами уникальные пункты пропуска в районе Августовского канала. Более 1 тыс. туристов пересекли белорусско-польскую границу в пункте пропуска „Лесная-Рудавка“, который в этом году доступен не только для путешествующих водным путем, но и для велосипедистов и пешеходов. Востребованным оказался и трансграничный маршрут по Неману: белорусско-литовскую границу в речном пункте пропуска „Привалка-Швендубре“ пересекли около 400 туристов на байдарках, яхтах, других маломерных судах. Такой вид отдыха, путешествий становится все популярней», — рассказал Олег Андрейчик.

Более половины из этих туристов — иностранцы, посещавшие страну по безвизовому режиму.

«Всего же с октября 2016 года правом без визы посетить Гродно и окрестности воспользовались свыше 23 тыс. туристов более чем из 50 стран мира. За первые пять месяцев 2017 года экспорт туристических услуг в регионе возрос в 1,5 раза и превысил $ 4 млн», — отметил Олег Андрейчик.

Туристическая инфраструктура в регионе постоянно расширяется. В частности, в Гродно возводятся несколько новых гостиниц. Открылся хостел на 50 мест. Заинтересованность в сотрудничестве выражают и иностранные компании. Например, авиаперевозчик из Польши хочет открыть сообщение из Гродно с аэропортами в польских городах.