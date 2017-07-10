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Выбивал долг силой. Уголовное дело возбудили в отношении предпринимателя из Черикова
11.07.2017 09:37 — Новости Общества | Tut.by
Уголовное дело за принуждение к выполнению обязательств, совершенное с применением насилия, возбудили в отношении жителя Черикова. 39-летнего мужчину подозревают в том, что он пытался вернуть вложенные в дело деньги, угрожая расправой жене бизнес-компаньона.
Подозреваемый и муж потерпевшей организовали совместный бизнес, в который каждый из них вложил определенную сумму,
Вернуть 76 тыс. рублей компаньон не мог — деньги использовались в финансово-хозяйственной деятельности созданного частного предприятия. Тогда подозреваемый стал требовать деньги у супруги своего компаньона, при этом угрожал ей расправой, причинив телесные повреждения.
Расследование дела продолжается.
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Мужчина пытался вернуть деньги, вложенные в бизнес.
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