Выбивал долг силой. Уголовное дело возбудили в отношении предпринимателя из Черикова

Уголовное дело за принуждение к выполнению обязательств, совершенное с применением насилия, возбудили в отношении жителя Черикова. 39-летнего мужчину подозревают в том, что он пытался вернуть вложенные в дело деньги, угрожая расправой жене бизнес-компаньона.

Подозреваемый и муж потерпевшей организовали совместный бизнес, в который каждый из них вложил определенную сумму, рассказала официальный представитель УСК по Могилевской области Оксана Соленюк. Между мужчинами возникли споры, подозреваемый решил выйти из бизнеса и забрать свою долю.

Вернуть 76 тыс. рублей компаньон не мог — деньги использовались в финансово-хозяйственной деятельности созданного частного предприятия. Тогда подозреваемый стал требовать деньги у супруги своего компаньона, при этом угрожал ей расправой, причинив телесные повреждения.

Расследование дела продолжается.