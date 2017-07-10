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В Гомеле сотрудник центра оздоровления брал взятки за выделение путевок в санатории
11.07.2017 10:00 — Новости Общества | Tut.by
Сотрудника гомельского представительства Республиканского центра по оздоровлению обвиняют в получении взяток за выделение людям путевок. Следователи и милиция уже собрали доказательства по 23 таким фактам. Подробности
Фигурант — начальник представительства «Гомельское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения».
По версии следствия, с июня 2012-го по ноябрь 2016-го обвиняемый не раз получал материальные ценности от граждан за выделение им либо их детям путевок в санатории Беларуси, России (Туапсе, Сочи) и Латвии (Юрмала).
— В ходе предварительного расследования обвиняемый в полном объеме вернул доход, полученный незаконным путем, — рассказала официальный представитель УСК по области Мария Кривоногова.
Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 430 УК (Получение взятки). Расследование завершено.
Следователи рассказали, что были также изучены «причины и условия, способствовавшие совершению преступлений». И в адрес Республиканского центра направлено соответствующие представление.
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Следователи и милиция собрали доказательства по 23 таким фактам. Обвиняемый уже возместил незаконный доход.
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