В Гомеле сотрудник центра оздоровления брал взятки за выделение путевок в санатории

Сотрудника гомельского представительства Республиканского центра по оздоровлению обвиняют в получении взяток за выделение людям путевок. Следователи и милиция уже собрали доказательства по 23 таким фактам. Подробности сообщает Управление Следственного комитета по Гомельской области.

Фигурант — начальник представительства «Гомельское областное управление Республиканского центра по оздоровлению и санаторно-курортному лечению населения».

По версии следствия, с июня 2012-го по ноябрь 2016-го обвиняемый не раз получал материальные ценности от граждан за выделение им либо их детям путевок в санатории Беларуси, России (Туапсе, Сочи) и Латвии (Юрмала).

— В ходе предварительного расследования обвиняемый в полном объеме вернул доход, полученный незаконным путем, — рассказала официальный представитель УСК по области Мария Кривоногова.

Действия обвиняемого квалифицированы по ч. 1, 2 ст. 430 УК (Получение взятки). Расследование завершено.

Следователи рассказали, что были также изучены «причины и условия, способствовавшие совершению преступлений». И в адрес Республиканского центра направлено соответствующие представление.