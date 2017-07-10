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Видеофакт: юный хамелеон впервые увидел струю воды
11.07.2017 10:33 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июл — Sputnik. Детеныш рогатого хамелеона стал любимцем социальных сетей благодаря видео, где запечатлена его реакция на струю воды из крана.
Молодой хамелеон по кличке Спайк впервые увидел струю воды из крана — ящерица попыталась карабкаться по ней.
"Спайк пытается взбираться по невидимой лозе", — написали в Instagram-аккаунте, где опубликовано умилительное видео с хамелеоном.
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