Видеофакт: юный хамелеон впервые увидел струю воды

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Детеныш рогатого хамелеона стал любимцем социальных сетей благодаря видео, где запечатлена его реакция на струю воды из крана.

Молодой хамелеон по кличке Спайк впервые увидел струю воды из крана — ящерица попыталась карабкаться по ней.

"Спайк пытается взбираться по невидимой лозе", — написали в Instagram-аккаунте, где опубликовано умилительное видео с хамелеоном.