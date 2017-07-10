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В трех минских поликлиниках откроют кабинеты "За жизнь", где женщин будут отговаривать от абортов

11.07.2017 10:16 — Новости Общества | Tut.by  
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Кабинеты «За жизнь» планируют открыть в трех поликлиниках Заводского, Ленинского и Фрунзенского районов. В них будут проводить беседы, чтобы помочь женщинам с нежелательной беременностью решиться на вынашивание ребенка. Об этом сообщает агентство «Минск-Новости».

По словам зампреда Мингорисполкома Игоря Юркевича, в поликлиниках города активно ведется работа по предабортному консультированию, благодаря чему женщины с нежелательной беременностью после бесед со специалистами решаются на вынашивание ребенка.

Открытие новых кабинетов также будет способствовать повышению рождаемости, полагают специалисты.

Такие кабинеты будут выполнять функции межрайонных. Так, в кабинете «За жизнь» в 10-й городской поликлинике примут пациенток, состоящих на медицинском обслуживании поликлиник № 10, 12, 20 и 40. В аналогичном кабинете 37-й городской поликлиники проконсультируют пациенток из поликлиник № 11, 22, 29, 35 и 37. В кабинет «За жизнь» 23-й городской поликлиники смогут обратиться женщины, состоящие на медобслуживании в поликлиниках № 6, 7, 18, 21 и 23.

Открытие трех кабинетов «За жизнь» запланировано в третьем квартале 2017 года. В комитете по здравоохранению добавили, что принимать там будут врачи акушер-гинекологи и психологи.

Планируется, что специалисты будут оказывать помощь как женщинам, решившимся на прерывание беременности, так и тем, кто не может самостоятельно справиться с кризисной ситуацией (к примеру, после преждевременных родов, сексуального насилия).

 
Теги: Минск
 
 
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Также планируют помогать тем, кто не может справиться с кризисной ситуацией - например, после преждевременных родов или сексуального насилия.

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