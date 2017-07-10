ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Минская милиция ищет женщину, которая украла сумку с деньгами в парикмахерской

11.07.2017 10:48 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Столичная милиция разыскивает пожилую женщину, которая украла в парикмахерской сумку с деньгами и ценными бумагами. Об этом рассказали в Партизанском РУВД Минска.

Сообщается, что женщина пришла в парикмахерскую на Кошевого, 8 и заняла очередь стрижку. Ее внимание привлекла сумка, стоявшая на скамье неподалеку.

Женщина сделала вид, что это ее вещь, открыла сумку, проверила содержимое и быстро вышла на улицу. Как оказалось, сумка принадлежала мужчине, который в это время стригся. Там были документы, ценные бумаги и 700 рублей.

Приметы разыскиваемой. На вид: 55−60 лет, рост 160−165 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие темные. Была одета: белый костюм брючный спортивного типа, розовые туфли.


Если вы узнали эту женщину, правоохранители просят обращаться в Партизанское РУВД по адресу: г. Минск, переулок Стахановский, 5 или звонить по телефонам: 398−90−20, 398−90−30, +37529 224−68−10 или по телефону «102». Конфиденциальность гарантируется.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 66
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Видеофакт: юный хамелеон впервые увидел струю воды
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика