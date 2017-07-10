Минская милиция ищет женщину, которая украла сумку с деньгами в парикмахерской

Столичная милиция разыскивает пожилую женщину, которая украла в парикмахерской сумку с деньгами и ценными бумагами. Об этом рассказали в Партизанском РУВД Минска.

Сообщается, что женщина пришла в парикмахерскую на Кошевого, 8 и заняла очередь стрижку. Ее внимание привлекла сумка, стоявшая на скамье неподалеку.

Женщина сделала вид, что это ее вещь, открыла сумку, проверила содержимое и быстро вышла на улицу. Как оказалось, сумка принадлежала мужчине, который в это время стригся. Там были документы, ценные бумаги и 700 рублей.

Приметы разыскиваемой. На вид: 55−60 лет, рост 160−165 сантиметров, среднего телосложения, волосы короткие темные. Была одета: белый костюм брючный спортивного типа, розовые туфли.





Если вы узнали эту женщину, правоохранители просят обращаться в Партизанское РУВД по адресу: г. Минск, переулок Стахановский, 5 или звонить по телефонам: 398−90−20, 398−90−30, +37529 224−68−10 или по телефону «102». Конфиденциальность гарантируется.