В Гомеле откроется первый веревочный городок

Подвесной мост из канатной сетки и бревен, змейки из досок и еще порядка 10 препятствий включает первый гомельский веривочный парк. Развлекательная площадка откроется в Советском районе Гомеля 15 июля, пишет городской журнал « Белка ».





Построить и обслуживать аттракцион взялся индивидуальный предприниматель Дмитрий Палийчук. За плечами коммерсанта шесть лет опыта работы промышленным альпинистом.

Пока городок включает два маршрута — для детей и взрослых в зависимости от их роста (от 110 и 140 см соответственно). Уровень сложности «лазалок» альпинист 2 разряда оценивает как средний. Говорит, все зависит от физической подготовки любителей экстрима. Высота конструкций колеблется от 2,5 до 4,5 метра. Их монтажом Дмитрий занимался лично.

— В среднем прохождение маршрута должно занять около 20 минут, но торопить никого не будем. Безопасность обеспечит непрерывная тросовая система страховки. Следить за происходящим на площадке и при необходимости консультировать будем я и мой помощник, — старается не упустить ни одной детали Палийчук.





В планах Дмитрия открыть маршрут для детей от 3 до 5 лет. В парке отдыхает очень много мам с ребятней, и многие уже заинтересовались перспективой появления веревочного городка для самых маленьких.

Режим работы развлекательного объекта еще не установлен, как и не утвержден прейскурант, но уже точно известно, что цены кусаться не будут, для постоянных клиентов предусмотрят скидки, заверил предприниматель.