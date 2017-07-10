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В Гомеле откроется первый веревочный городок

11.07.2017 11:12 — Новости Общества | Tut.by  
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Подвесной мост из канатной сетки и бревен, змейки из досок и еще порядка 10 препятствий включает первый гомельский веривочный парк. Развлекательная площадка откроется в Советском районе Гомеля 15 июля, пишет городской журнал «Белка».


Построить и обслуживать аттракцион взялся индивидуальный предприниматель Дмитрий Палийчук. За плечами коммерсанта шесть лет опыта работы промышленным альпинистом.

Пока городок включает два маршрута — для детей и взрослых в зависимости от их роста (от 110 и 140 см соответственно). Уровень сложности «лазалок» альпинист 2 разряда оценивает как средний. Говорит, все зависит от физической подготовки любителей экстрима. Высота конструкций колеблется от 2,5 до 4,5 метра. Их монтажом Дмитрий занимался лично.

— В среднем прохождение маршрута должно занять около 20 минут, но торопить никого не будем. Безопасность обеспечит непрерывная тросовая система страховки. Следить за происходящим на площадке и при необходимости консультировать будем я и мой помощник, — старается не упустить ни одной детали Палийчук.


В планах Дмитрия открыть маршрут для детей от 3 до 5 лет. В парке отдыхает очень много мам с ребятней, и многие уже заинтересовались перспективой появления веревочного городка для самых маленьких.

Режим работы развлекательного объекта еще не установлен, как и не утвержден прейскурант, но уже точно известно, что цены кусаться не будут, для постоянных клиентов предусмотрят скидки, заверил предприниматель.

 
Теги: Гомель
 
 
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Пока городок включает два маршрута - для детей и взрослых в зависимости от их роста (от 110 и 140 см соответственно).

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