Открытие «Классики у Ратуши с velcom»: юбилей оркестра и самое массовое селфи

8 июля на площадке перед Минской городской ратушей состоялось торжественное открытие фестиваля «Классика у Ратуши с velcom». Около 8 тыс. человек посетили первый из восьми запланированных концертов и поучаствовали в создании самого массового селфи в Беларуси.

Концерт «Век в классике» открыл один из самых заслуженных коллективов страны — Государственный академический симфонический оркестр Республики Беларусь под управлением главного дирижера Александра Анисимова. В этом году оркестр отмечает свое 90-летие. Послушать первый концерт третьего сезона фестиваля «Классика у Ратуши с velcom» и воспользоваться возможностью поздравить коллектив с Днем рождения собралось около 8 тыс. человек. Они же стали участниками самого массового селфи в Беларуси.

Руководил действом, как и всем музыкальным вечером, главный дирижер Государственного академического симфонического оркестра Республики Беларусь Александр Анисимов. Под занавес вечера, когда прозвучали бессмертные шедевры Моцарта, Чайковского, Шопена и других классиков, маэстро сменил дирижерскую палочку на смартфон и прямо со сцены сделал селфи со зрителями. После этого настала очередь зрителей сделать собственные селфи-портреты с оркестром и Александром Анисимовым на память.

Все происходящее фиксировалось для истории при помощи самых современных технических средств, включая съемку с квадрокоптера и камер 360°. Так удалось запечатлеть событие в его истинных масштабах.

«Сегодняшнее селфи с участием 8 тыс. человек наверняка имеет шансы стать самым массовым в истории Минска и даже, пожалуй, во всей Беларуси. Но за этими цифрами и кадрами для нас стоит нечто намного большее: огромный интерес к фестивалю «Классика у Ратуши с velcom» и классической музыке в целом, чему мы смогли получить столь наглядное и впечатляющее подтверждение», – отметила Юлия Дайнеко, начальник управления маркетинга компании velcom.

Также для всех гостей фестиваля компания velcom объявила специальный конкурс, в котором принимают участи все фотографии с первого и последующих концертов «Классики у Ратуши с velcom» с хэштегом #классикасвелком. По итогам фотоконкурса лучшие работы будут представлены на выставке в самом центре столицы.

Организатором проекта «Классика у Ратуши с velcom» является Минский городской исполнительный комитет при генеральной поддержке компании velcom, а также при участии концертного агентства «Эквилибриум Артс». Впереди минчан и гостей города ожидает еще семь суббот, на каждой из которых прозвучит много превосходной музыки в исполнении лучших коллективов из Беларуси и других стран.

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