ОСТРОВЕЦ, 11 июл — Sputnik. Сводный белорусско-российский отряд имени Героя Советского Союза, маршала Николая Крылова приступил к работе на БелАЭС, передает с места событий корреспондент Sputnik.

На объекте трудятся 15 групп учащихся, из которых три — российские, включающие в себя 65 человек. Ребята прибыли из специализированных строительных вузов, включая Национальный исследовательский ядерный университет "МИФИ", Московский строительный университет.



© Sputnik / Виктор Толочко Российские студенты приехали строить Белорусскую АЭС

Бойцы сводного отряда на объекте выполняют самую разную работу: и строят здания, и работают в таможне. Российские студенты по большей части выполняют геодезийные работы и выполняют армирование. Средняя зарплата россиян 500 белорусских рублей.

Для всех студентов созданы комфортные условия для проживания, все они живут в квартирах в Островце за счет средств нанимателя. Для них проводятся развлекательные мероприятия: например, скоро пройдет конкурс на лучший отряд.

Россияне принимают участие во Всебелорусской молодежной стройке на БелАЭС четвертый год подряд.



© Sputnik / Виктор Толочко Россияне принимают участие во Всебелорусской молодежной стройке на БелАЭС

Как сообщил руководитель аппарата студенческих отрядов Дмитрий Парамонов, отбор российских бойцов для работы на Всебелорусской молодежной стройки проходил на конкурсной основе: на одно место было 3-4 человека. Внимание уделили состоянию здоровья, успеваемости. Многие из студентов — отличники.

Участие в стройке студенты принимают в рамках партнерских отношений между РСО и БРСМ на основании соглашения, которое организации подписали в 2013 году. На стройке отряды будут работать до 26 августа.