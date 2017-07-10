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Лукашенко призвал чиновников продвигать среди иностранцев учебу, лечение и отдых в Беларуси

11.07.2017 12:09 — Новости Общества | Tut.by  
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Беларусь должна наращивать экспорт услуг. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси, передает БЕЛТА.

— Обращаюсь к руководству Минспорта, Минпрома, Минздрава и загранучреждений. Следует продвигать не только марку «Сделано в Беларуси», но и такие бренды, как «Учеба в Беларуси» или «Учиться в Беларуси», «Отдых в Беларуси» или «Отдыхать в Беларуси», «Заниматься спортом в Беларуси», «Лечиться в Беларуси» и другие, — сказал Александр Лукашенко. — Необходимо максимально использовать возможности нашей страны, привлекая иностранных туристов. Мы существенно недорабатываем в этом направлении.

Президент отметил, что в Беларуси есть что показать туристам и чем заинтересовать их. Однако, по его мнению, в этой сфере есть к чему стремиться и чему учиться.

— Здесь надо работать, работать и работать. Этим прежде всего губернаторам и местным органам власти надо заниматься, — подчеркнул Лукашенко.

Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь получила право на проведение Европейских игр, чемпионата мира по хоккею.

— Я уже неоднократно говорил: спорт — это не только дипломатия, но и бизнес, где вертятся огромные деньги. Я уже не говорю об имидже государства. Не сомневаюсь, эти соревнования у нас пройдут на самом высоком уровне с привлечением максимума болельщиков.

Напомним, 12 февраля этого года в Беларуси заработал безвизовый режим для граждан 80 стран. Воспользоваться этой возможностью могут только те, кто прилетит в аэропорт Минск на международном рейсе.

Безвизовый режим распространяется на 39 стран Европы, а также США, Канаду, Индонезию, Японию, Индию и другие государства. В течение года туристы могут приезжать в Беларусь без визы на пять дней неограниченное количество раз.

 
Теги: Минск
 
 
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Беларусь должна наращивать экспорт услуг. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси, передает БЕЛТА.

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