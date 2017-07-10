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Лукашенко призвал чиновников продвигать среди иностранцев учебу, лечение и отдых в Беларуси
11.07.2017 12:09 — Новости Общества | Tut.by
Беларусь должна наращивать экспорт услуг. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси, передает
— Обращаюсь к руководству Минспорта, Минпрома, Минздрава и загранучреждений. Следует продвигать не только марку «Сделано в Беларуси», но и такие бренды, как «Учеба в Беларуси» или «Учиться в Беларуси», «Отдых в Беларуси» или «Отдыхать в Беларуси», «Заниматься спортом в Беларуси», «Лечиться в Беларуси» и другие, — сказал Александр Лукашенко. — Необходимо максимально использовать возможности нашей страны, привлекая иностранных туристов. Мы существенно недорабатываем в этом направлении.
Президент отметил, что в Беларуси есть что показать туристам и чем заинтересовать их. Однако, по его мнению, в этой сфере есть к чему стремиться и чему учиться.
— Здесь надо работать, работать и работать. Этим прежде всего губернаторам и местным органам власти надо заниматься, — подчеркнул Лукашенко.
Александр Лукашенко напомнил, что Беларусь получила право на проведение Европейских игр, чемпионата мира по хоккею.
— Я уже неоднократно говорил: спорт — это не только дипломатия, но и бизнес, где вертятся огромные деньги. Я уже не говорю об имидже государства. Не сомневаюсь, эти соревнования у нас пройдут на самом высоком уровне с привлечением максимума болельщиков.
Напомним, 12 февраля этого года в Беларуси заработал безвизовый режим для граждан 80 стран. Воспользоваться этой возможностью могут только те, кто прилетит в аэропорт Минск на международном рейсе.
Безвизовый режим
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Беларусь должна наращивать экспорт услуг. Об этом Александр Лукашенко заявил на совещании по приоритетам внешней политики Беларуси, передает БЕЛТА.
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