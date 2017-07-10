Верховный суд оставил в силе приговор подростку, убившему сельскую учительницу под Гомелем

Верховный суд Беларуси оставил в силе приговор 18-летнему жителю деревни Шарпиловка Гомельского района, осужденному на 10 лет и 1 месяц лишения свободы за убийство учительницы. Апелляция по делу Владислава Юрченко рассмотрена коллегией Верховного суда 11 июля, сообщает БелаПАН .





На момент совершения преступления парню было 17 лет — это объясняет, почему назначили такое наказание. Прокурор просил увеличить срок заключения до 13 лет.

Согласно материалам дела, Юрченко украл у жившей по соседству учительницы скутер, на котором лежала «болгарка». Транспортное средство молодой человек позже вернул, а вот за инструмент учительница требовала заплатить 60 рублей. В один из дней подросток помогал родственнику по хозяйству, и тот рассчитался с ним за работу двумя кружками самогона. Выпив, Юрченко решил, что дешевле будет избавиться от учительницы, чем возвращать долг. Он прокрался на ее участок, подкараулил, когда женщина вышла во двор, и нанес ей не менее 27 ударов ножом.

При рассмотрении дела в Гомельском областном суде обвиняемый отказался от показаний. Соседи рассказывали, что парень нигде не работал, разве что изредка подрабатывал на приусадебных участках, злоупотреблял спиртным.

Сегодня в Верховном суде Юрченко ответил на несколько вопросов. Он, в частности, заявил, что «болгарки» на скутере не было — пострадавшая якобы его оклеветала.

— У меня не было умысла ее убивать. Я выпил, поэтому не понимал, что делал. Так получилось, поэтому я сейчас здесь. Больше мне сказать нечего, — добавил он.

Судья уточнил, признает ли он себя виновным в убийстве.

— Вину признаю. Я убил, но не соображал, что делал, — сказал подсудимый.

Адвокат спросила у парня, что же стало на самом деле причиной совершения преступления.

— Не знаю. Не могу ответить, — сказал тот.

— Как это вы не знаете? Вы же убили человека! Назовите причину, — настаивала защитник.

— Не знаю, — снова заявил Юрченко.

Прокурор поинтересовался, признает ли обвиняемый тот факт, что он нанес женщине не менее 27 ударов ножом.

— Да, подтверждаю, — спокойно ответил тот.

Адвокат обратила внимание на то, что еще на этапе следствия ее подзащитный утверждал, что не брал «болгарку».

— Потерпевшая взяла с его матери расписку, но деньги ей не возвращали. Тогда учительница пригрозила Владу, что пойдет к участковому, — это могло стать одной из причин убийства. К тому же он выпил — при участии родителей, родственников. Потерпевшая тоже ему раньше наливала. Такое там было окружение, — добавила адвокат.

Как следует из материалов дела, «болгарка» лежала на скутере, который угнал обвиняемый, он потерял ее во время движения.

— Суд назначил слишком мягкое наказание, — заявил прокурор. — Не учтена тяжесть преступления, личность обвиняемого.

Однако Верховный суд оставил приговор Гомельского областного суда без изменения.

Ранее Владислав Юрченко судим не был. По закону ему могли назначить максимум 15 лет лишения свободы, так как на момент совершения преступления он был несовершеннолетним. И хотя во время оглашения приговора ему уже исполнилось 18, наказание он будет отбывать в колонии общего режима.