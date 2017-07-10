﻿ С начала года в поездах оштрафовали почти 4 тысячи безбилетников. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

С начала года в поездах оштрафовали почти 4 тысячи безбилетников

11.07.2017 12:49 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

На железной дороге подсчитали безбилетников, которых оштрафовали с начала этого года — их около 4 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.


Снимок использован в качестве иллюстрации. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

С января по июнь 2017 года контролеры-ревизоры поездов БелЖД провели 27 713 проверок. Большинство из них (96,6%) — на поездах городских и региональных линий экономкласса.

К административной ответственности привлекли 3835 безбилетников, протоколы об административном правонарушении составили на 443 пассажира. За курение в запрещенных местах оштрафовали 594 человека.

Пресс-служба БелЖД отмечает, что штрафов в поездах взыскали на 69,3 тысячи рублей. И добавляет, что работа по усилению контроля оплаты проезда в поездах продолжается.

В настоящее время штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет 0,5 базовой величины (сейчас это 11,5 рублей — Прим. TUT.BY), в поездах региональных линий — 0,7 базовой (16,1 рубль), межрегиональных и международных линий — 1 базовая (23 рубля). За курение в запрещенных местах — штраф до 4 базовых (до 92 рублей).

 
 
Ссылка на источник 57
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
На железной дороге подсчитали безбилетников, которых оштрафовали с начала этого года - их около 4 тысяч. Об этом сообщает пресс-служба БелЖД.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Верховный суд оставил в силе приговор подростку, убившему сельскую учительницу под Гомелем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика