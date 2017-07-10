С начала года в поездах оштрафовали почти 4 тысячи безбилетников

С января по июнь 2017 года контролеры-ревизоры поездов БелЖД провели 27 713 проверок. Большинство из них (96,6%) — на поездах городских и региональных линий экономкласса.

К административной ответственности привлекли 3835 безбилетников, протоколы об административном правонарушении составили на 443 пассажира. За курение в запрещенных местах оштрафовали 594 человека.

Пресс-служба БелЖД отмечает, что штрафов в поездах взыскали на 69,3 тысячи рублей. И добавляет, что работа по усилению контроля оплаты проезда в поездах продолжается.

В настоящее время штраф за безбилетный проезд в поездах городских линий составляет 0,5 базовой величины (сейчас это 11,5 рублей — Прим. TUT.BY), в поездах региональных линий — 0,7 базовой (16,1 рубль), межрегиональных и международных линий — 1 базовая (23 рубля). За курение в запрещенных местах — штраф до 4 базовых (до 92 рублей).