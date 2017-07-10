|
Испанский визовый центр снова откроется в Минске
11.07.2017 13:38 — Новости Общества | Tut.by
14 июля в Минске пройдет официальная церемония открытия визового центра Испании, сообщает
Визовый центр находится по адресу ул. Кальварийская, 42. Помимо визового сбора 60 евро (для детей от 6 до 12 лет — 35 евро, дети до 6 лет освобождаются от его уплаты), за обработку документов надо заплатить сервисный сбор в размере 15 евро. Визовый и сервисный сборы оплачиваются только в белорусских рублях.
Рассматривать документы на визу будут от 7 рабочих дней. Прием и выдача документов — с 9.00 до 16.00 с понедельника по пятницу.
Напомним, визовый центр Испании был открыт в Минске в конце мая 2013 года. Однако октябре 2016 его
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он был закрыт в октябре прошлого года.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии