ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Испанский визовый центр снова откроется в Минске

11.07.2017 13:38 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

14 июля в Минске пройдет официальная церемония открытия визового центра Испании, сообщает БЕЛТА.

Визовый центр находится по адресу ул. Кальварийская, 42. Помимо визового сбора 60 евро (для детей от 6 до 12 лет — 35 евро, дети до 6 лет освобождаются от его уплаты), за обработку документов надо заплатить сервисный сбор в размере 15 евро. Визовый и сервисный сборы оплачиваются только в белорусских рублях.

Рассматривать документы на визу будут от 7 рабочих дней. Прием и выдача документов — с 9.00 до 16.00 с понедельника по пятницу.

Напомним, визовый центр Испании был открыт в Минске в конце мая 2013 года. Однако октябре 2016 его закрыли, и белорусы были вынуждены обращаться с вопросами в Испанское Генеральное Консульство в Москве.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Он был закрыт в октябре прошлого года.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
С начала года в поездах оштрафовали почти 4 тысячи безбилетников
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика