Испанский визовый центр снова откроется в Минске

14 июля в Минске пройдет официальная церемония открытия визового центра Испании, сообщает БЕЛТА .

Визовый центр находится по адресу ул. Кальварийская, 42. Помимо визового сбора 60 евро (для детей от 6 до 12 лет — 35 евро, дети до 6 лет освобождаются от его уплаты), за обработку документов надо заплатить сервисный сбор в размере 15 евро. Визовый и сервисный сборы оплачиваются только в белорусских рублях.

Рассматривать документы на визу будут от 7 рабочих дней. Прием и выдача документов — с 9.00 до 16.00 с понедельника по пятницу.

Напомним, визовый центр Испании был открыт в Минске в конце мая 2013 года. Однако октябре 2016 его закрыли , и белорусы были вынуждены обращаться с вопросами в Испанское Генеральное Консульство в Москве.