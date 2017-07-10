МИНСК, 11 июл — Sputnik. Очередной пьяный водитель попал в поле зрения сотрудников ГАИ в Бресте, сообщили Sputnik во вторник в Госавтоинспекции Брестской области.

Инцидент произошел накануне вечером — инспекторы заметили "неуверенно двигавшийся" по улице Промышленной Opel Zafira и остановили автомобиль. За рулем находился 31-летний брестчанин, который рассказал, что едет со дня рождения коллеги.

Сотрудники ГАИ не сомневались, что водитель пьян, в ходе медосвидетельствования выяснилось, что мужчина обновил недавний "антирекорд" области — в крови у водителя обнаружено 4,36 промилле алкоголя, однако брестчанин ненамного опередил предыдущего "рекордсмена" из Ганцевичей .

В ходе проверки выяснилось, что водитель Opel ранее привлекался к ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде.