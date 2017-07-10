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Брестчанин на Opel обновил алкогольный "антирекорд" области
11.07.2017 13:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июл — Sputnik. Очередной пьяный водитель попал в поле зрения сотрудников ГАИ в Бресте, сообщили Sputnik во вторник в Госавтоинспекции Брестской области.
© Pexels
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Инцидент произошел накануне вечером — инспекторы заметили "неуверенно двигавшийся" по улице Промышленной Opel Zafira и остановили автомобиль. За рулем находился 31-летний брестчанин, который рассказал, что едет со дня рождения коллеги.
Сотрудники ГАИ не сомневались, что водитель пьян, в ходе медосвидетельствования выяснилось, что мужчина обновил недавний "антирекорд" области — в крови у водителя обнаружено 4,36 промилле алкоголя, однако брестчанин ненамного опередил
В ходе проверки выяснилось, что водитель Opel ранее привлекался к ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде.
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Проверка показала, что житель Бреста уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду.
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