ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Брестчанин на Opel обновил алкогольный "антирекорд" области

11.07.2017 13:50 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Очередной пьяный водитель попал в поле зрения сотрудников ГАИ в Бресте, сообщили Sputnik во вторник в Госавтоинспекции Брестской области.

Брестчанин на Opel обновил алкогольный "антирекорд" области
© Pexels
Пьяный водитель BMW в Гродно катался на машине с ребенком на руках

Инцидент произошел накануне вечером — инспекторы заметили "неуверенно двигавшийся" по улице Промышленной Opel Zafira и остановили автомобиль. За рулем находился 31-летний брестчанин, который рассказал, что едет со дня рождения коллеги.

Сотрудники ГАИ не сомневались, что водитель пьян, в ходе медосвидетельствования выяснилось, что мужчина обновил недавний "антирекорд" области — в крови у водителя обнаружено 4,36 промилле алкоголя, однако брестчанин ненамного опередил предыдущего "рекордсмена" из Ганцевичей.

В ходе проверки выяснилось, что водитель Opel ранее привлекался к ответственности за вождение автомобиля в нетрезвом виде.

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Проверка показала, что житель Бреста уже привлекался к административной ответственности за нетрезвую езду.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Испанский визовый центр снова откроется в Минске
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика