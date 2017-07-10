ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Главного инженера коммунального предприятия Бобруйска обвиняют в превышении власти

11.07.2017 14:11 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

В превышении власти и служебных полномочий уличили главного инженера коммунального предприятия Бобруйска. Он закупил фонарные столбы не у производителя, а у посредника, переплатив почти в 2 раза бюджетных денег.


Фото: 168.ru

Опоры наружного освещения приобретались по программе «Комфортное жилье и благоприятная среда», рассказал председатель Бобруйского межрайонного комитета государственного контроля Алексей Федоров. В обязанности 49-летнего главного инженера входило принятие решения по проведению процедуры закупок товаров.

Опоры были приобретены у могилевского общества с ограниченной ответственностью за 111,8 тыс. рублей. Оплачивал покупку местный бюджет. Проверка показала, что главный инженер мог купить эти же опоры у производителя, ОАО «Оршанский строительный трест № 18», за 66,4 тыс. рублей, уточнил замначальника управления департамента финансовых расследований областного КГК Александр Шаройкин.

Своими действиями руководитель нанес государству ущерб в размере 45,4 тыс. рублей, то есть в особо крупном размере. В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело.

Кроме этого, во время проверки предотвращены выплаты из бюджета по обязательствам, не обеспеченным бюджетным финансированием, на сумму более 230 тыс. рублей, выявлено завышение строительных и иных работ на объектах жилищного фонда и благоустройства на сумму 15 тыс. рублей, сообщил Шаройкин.

 
 
Ссылка на источник 46
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Руководитель купил фонарные столбы за цену почти в 2 раза дороже заводской.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Врач: охотнее всего лазерную коррекцию зрения делает молодежь
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика