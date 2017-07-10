Главного инженера коммунального предприятия Бобруйска обвиняют в превышении власти

В превышении власти и служебных полномочий уличили главного инженера коммунального предприятия Бобруйска. Он закупил фонарные столбы не у производителя, а у посредника, переплатив почти в 2 раза бюджетных денег.



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Опоры наружного освещения приобретались по программе «Комфортное жилье и благоприятная среда», рассказал председатель Бобруйского межрайонного комитета государственного контроля Алексей Федоров. В обязанности 49-летнего главного инженера входило принятие решения по проведению процедуры закупок товаров.

Опоры были приобретены у могилевского общества с ограниченной ответственностью за 111,8 тыс. рублей. Оплачивал покупку местный бюджет. Проверка показала, что главный инженер мог купить эти же опоры у производителя, ОАО «Оршанский строительный трест № 18», за 66,4 тыс. рублей, уточнил замначальника управления департамента финансовых расследований областного КГК Александр Шаройкин.

Своими действиями руководитель нанес государству ущерб в размере 45,4 тыс. рублей, то есть в особо крупном размере. В отношении должностного лица возбуждено уголовное дело.

Кроме этого, во время проверки предотвращены выплаты из бюджета по обязательствам, не обеспеченным бюджетным финансированием, на сумму более 230 тыс. рублей, выявлено завышение строительных и иных работ на объектах жилищного фонда и благоустройства на сумму 15 тыс. рублей, сообщил Шаройкин.