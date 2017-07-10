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Представляясь мастером по обслуживанию систем фильтрации воды, гомельчанин обманул десятки человек

11.07.2017 13:52 — Новости Общества | Tut.by  
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Представляясь мастером по обслуживанию систем фильтрации воды, гомельчанин обманным путем «обслужил» 48 квартир. Большинство пострадавших — пенсионеры.

Незаконными делами 31-летний мужчина занимался с марта 2015 года по декабрь 2016-го. До этого он работал в фирме, деятельность которой действительно была связана с установкой и обслуживанием фильтров воды. Уволившись со старого места работы, гомельчанин прихватил с собой базу данных со списком и адресами клиентов. Их и брал в оборот.

— Молодой человек находил в базе подходящий номер телефона и звонил клиентам фирмы, где раньше работал, выбирая, как правило, пожилых людей, — рассказала подробности старший следователь следственного отделения Гомельского городского отдела Следственного комитета РБ Марина Короленко. — Он представлялся мастером по обслуживанию установленной ранее системы фильтрации воды. Говорил, что ее нужно планово проверить. Когда люди соглашались, он приходи к ним домой и создавал видимость обслуживания: откручивал-закручивал составные части, сливал, наливал воду и тому подобное. А затем выставлял стоимость работ.

В среднем такое обслуживание обходилось пострадавшим на полгода — 25 рублей, на год — около 40. Всего в деле 48 обманутых пользователей систем фильтрации. Общая сумма «услуги» примерно 3500 рублей.

Сейчас «мастер по фильтрам» находится под стражей. В отношении мошенника возбуждено уголовное дело.

 
 
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Представляясь мастером по обслуживанию систем фильтрации воды, гомельчанин обманным путем "обслужил" 48 квартир. Большинство пострадавших - пенсионеры.

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