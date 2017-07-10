Врач: охотнее всего лазерную коррекцию зрения делает молодежь

Лазерная коррекция зрения в Беларуси проводится уже почти 20 лет — как в частных, так и в государственных клиниках. Один из "флагманов" по выполнению этих процедур — 10-ая столичная больница, на базе которой функционирует Республиканский офтальмологический центр.

Корреспондент Sputnik Евгений Казарцев узнал у заведующего отделением лазерной микрохирургии Игоря Заборовского о том, кто в республике выбирает лазерную коррекцию зрения и том, правда ли, что после операции можно ослепнуть.

Лазерная коррекция — удел молодых

"Наиболее часто лазерную коррекцию зрения делают молодые люди, возрастной диапазон 20-30 лет. Молодежь всегда в чем-то максималисты. Пожалуй, так и должно быть. У них есть свои суждения, взгляды на жизнь, и мнение других, даже врачей, не всегда воспринимают должным образом. Возможна такая ситуация: если доктор значительно старше, то часто думают, что он не понимает их жизненной позиции, потребностей, "отстал" от жизни. Если же доктор молодой — ему не доверяют в полной мере, считая неопытным", — рассказал Заборовский.



© Sputnik / Виктор Толочко Врач-офтальмолог Игорь Заборовский уверен, что далеко не всегда в вопросах лазерной коррекции зрения следует идти на поводу у пациента

Медик признал, что иногда сложно объяснить двадцатилетним пациентам возможные последствия лазерной коррекции, которые могут наступить через десять-двадцать лет.

"Никого в 20 лет не волнует то, что будет через десять лет. Все хотят, чтобы результат был именно сегодня. В этом я их абсолютно понимаю, но врачу следует чувствовать грань, чтобы не идти на поводу у пациента", — констатировал врач-офтальмолог.

Показания и противопоказания для лазерной коррекции

По словам Заборовского, медицинских показаний к лазерной коррекции зрения очень мало — подобные случаи редки.

"Чаще всего обращаются к коррекции зрения из-за нежелания или невозможности носить контактные линзы либо очки. И это не медицинские показания. Поэтому врач не вправе отвечать на распространенный вопрос пациента, нужно ли ему делать лазерную коррекцию. По сути, данная операция скорее косметическая. И принимать окончательное решение каждый должен самостоятельно", — отметил собеседник Sputnik.

Иногда лазерную коррекцию выбирают в стремлении изменить внешность, иногда по причине профессиональной необходимости. Побудительные причины бывают разные и, если нет противопоказаний, медики выполняют процедуру.

"Противопоказаний для лазерной коррекции зрения достаточно. Как правило, одному пациенту из шести-семи мы вынуждены отказывать в проведении процедуры — из-за медицинских противопоказаний или высокого риска получить осложнения", — сказал Заборовский.



© Sputnik / Виктор Толочко Игорь Заборовский отмечает, что противопоказаний к лазерной коррекции не так и мало

Среди противопоказаний для выполнения лазерной коррекции зрения — анатомические особенности, например, тонкая роговица, иммунные заболевания, воспалительные процессы, сахарный диабет, глаукома, катаракта. Для девушек следует учитывать гормональный фон, даже планирование беременности нужно соотносить с лазерной коррекцией зрения.



© Sputnik / Виктор Толочко Медики: детям можно пользоваться планшетом с 6 лет

"Играют значительную роль гормональные изменения. Применение девушками гормональных препаратов, беременность или роды — все это колоссальные изменения гормонального фона, ослабляющие роговицу, и в такой период не следует проводить коррекцию", — сказал врач.

Не рекомендуют планировать лазерную коррекцию зрения врачи и тем, кто перешагнул 40-летний рубеж — естественные инволюционные процессы в глазу такая операция не остановит.

"В этом возрасте начинаются инволюционные изменения глаза, это нормальные возрастные изменения — когда даже те, у кого прекрасное зрение вдаль, начинают испытывать затруднения со зрением вблизи. И в результате лазерной коррекции после сорока лет пациент будет отлично видеть вдаль, но появится необходимость надевать очки для близи", — отметил Заборовский.

Оптимальным возрастом для коррекции зрения заведующий отделением назвал 22-30 лет.

Об осложнениях и ожиданиях

"Вообще, в мировой практике — на тысячу операций по поводу лазерной коррекции одно осложнение. Несмотря на статистику, мы, слава богу, каких-либо серьезных осложнений не получали. Мне, как врачу, очень важно тщательно обследовать пациента и убедиться, что у него не будет серьезных последствий", — рассказал медик.

Серьезных осложнений после лазерной коррекции в Беларуси за 20 лет проведения операций не было. "В Беларуси от лазерной коррекции зрения никто не ослеп", — заверил Заборовский.

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Минска" title="10-я городская клиническая больница Минска" class=""> © Sputnik / Виктор Толочко 10-я городская клиническая больница Минска

Однако встречаются люди, которые не полностью удовлетворены результатами коррекции. "Иногда пациентам не нравится то, что они после операции видят не так, как себе представляли. Существует термин: завышенные ожидания пациента. Возможности лазерной коррекции не безграничны, с этим следует считаться", — отметил врач.

"Доктор, мне стоит делать коррекцию?"

Как уже говорил Заборовский, решение о том, делать или нет лазерную коррекцию, принимает сам пациент. Однако он признал: при желании пациента и отсутствии противопоказаний он может рекомендовать выполнить лазерную процедуру.

"У нас в отделении врачи и медсестры с нарушением зрения сделали лазерную коррекцию — можно сказать поверили в успех и безопасность данной операции и "примерили" на себя. И очень все довольны. Такому доктору и с пациентами легче общаться — ведь сами прошли через все этапы операции, знают процедуру изнутри", — добавил завотделением.

Целесообразна может быть лазерная коррекция зрения не только эстетически, но и с точки зрения здоровья.

"Учитывая, что любая контактная линза — это инородное тело в полости глаза, с целым рядом осложнений вследствие длительного ношения, то при отсутствии противопоказаний можно предпочесть именно лазерную коррекцию зрения. Ведь подавляющее большинство счастливы, что решились на такую операцию. Тем более, что процедура пусть неприятна, но безболезненна, и результат не заставляет себя ждать", — заключил Заборовский.