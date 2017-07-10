Ботаники предупредили аллергиков: начинает цвести полынь

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Полынь начинает цвести на юге Беларуси, а в центральных районах республики зацветет в течение двух недель, рассказал Sputnik старший научный сотрудник Института экспериментальной ботаники НАН Беларуси Аркадий Скуратович.

Страдающие поллинозом (аллергией на пыльцу растений) белорусы уже пережили самый сложный период: большинство злаковых трав отцвели в стране к началу июля, поэтому состояние аллергиков должно улучшиться.

"Но не все злаковые еще отцвели — на севере страны еще цветут многие виды", — предупредил ботаник.

По словам специалиста, "передышка" у аллергиков вышла недолгая. "На юге Беларуси уже начинает цвести полынь, которая также сильный аллерген. В центральных районах страны и Минске она зацветет недели через две", — предупредил Скуратович.

В целом же, больше таких "сюрпризов" природы, как одновременное цветение разных аллергенов, пока не предвидится: растения продолжают развиваться по планам.

"Если говорить про липу, то некоторые виды уже отцвели — исконно белорусские. Зарубежные же липы, которые культивируются в том числе и в городах, как раз начинают цвести — если кто-то собирает их цветы, то еще можно успеть", — отметил Скуратович.

Цветение липы, которая также является аллергеном, хотя и не таким сильным, растягивается в Беларуси на две-три недели.