Брестские близнецы впервые соберутся на фестиваль

БРЕСТ, 11 июл – Sputnik. Фестиваль близнецов впервые пройдет 30 июля в Бресте, начнется семейный праздник парада одинаковых брестчан, сообщил Sputnik во вторник один из организаторов мероприятия Олег Голос.



© Sputnik / Мария Амелина На гомельской "Милкавите" выбрали самую красивую заводчанку

Фестиваль будет проводиться на открытой площадке Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле, планируется обширная концертно-развлекательная программа, которую завершит дискотека.

"Фестиваль уже отметился в отдельных городах Беларуси – в частности, в Минске и Гродно. Брест ничуть не уступает по активности в организации подобных семейных праздников. На мой взгляд, мы давно уже созрели для проведения праздника для наших брестских близняшек, двойняшек, тройняшек и так далее", – отметил Голос.

Партнеры фестиваля готовят призы для участников в номинациях "Самые похожие", "Самые маленькие", "Самые взрослые", "Самые креативные", "Самый незаурядный образ", "Кто больше?", выберут также победителей зрительских симпатий.

"Несколько мам близняшек уже откликнулись на призыв. С нетерпением ожидаем. Очень интересно самим, сколько в Бресте людей, чье сходство вызывает изумление", – рассказал собеседник Sputnik.

Регистрация на фестиваль ведется в специально созданной группе в социальной сети "ВКонтакте".