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Брестские близнецы впервые соберутся на фестиваль

11.07.2017 15:21 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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БРЕСТ, 11 июл – Sputnik. Фестиваль близнецов впервые пройдет 30 июля в Бресте, начнется семейный праздник парада одинаковых брестчан, сообщил Sputnik во вторник один из организаторов мероприятия Олег Голос.

Брестские близнецы впервые соберутся на фестиваль
© Sputnik / Мария Амелина
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Фестиваль будет проводиться на открытой площадке Брестского областного центра олимпийского резерва по гребле, планируется обширная концертно-развлекательная программа, которую завершит дискотека.

"Фестиваль уже отметился в отдельных городах Беларуси – в частности, в Минске и Гродно. Брест ничуть не уступает по активности в организации подобных семейных праздников. На мой взгляд, мы давно уже созрели для проведения праздника для наших брестских близняшек, двойняшек, тройняшек и так далее", – отметил Голос.

Партнеры фестиваля готовят призы для участников в номинациях "Самые похожие", "Самые маленькие", "Самые взрослые", "Самые креативные", "Самый незаурядный образ", "Кто больше?", выберут также победителей зрительских симпатий.

"Несколько мам близняшек уже откликнулись на призыв. С нетерпением ожидаем. Очень интересно самим, сколько в Бресте людей, чье сходство вызывает изумление", – рассказал собеседник Sputnik.

Регистрация на фестиваль ведется в специально созданной группе в социальной сети "ВКонтакте".

 

 
Теги: Брест, Гродно
 
 
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В рамках праздника выберут самых похожих, взрослых, талантливых, а также незаурядных близнецов.

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