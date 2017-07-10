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В Кричеве местные журналисты открыли "Юридическую гостиную"

11.07.2017 15:28 — Новости Общества | Tut.by  
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«Юридическая гостиная» при независимой газете «Вольны горад» начала работать в Кричеве. Она представляет собой лекторий с практическими занятиями. Первую лекцию прочитал 7 июля юрист Белорусской ассоциации журналистов Олег Агеев.


Фото: franch.biz

На лекцию Агеева пришли более 20 активистов и журналистов из Кричева и близлежащих районов. Выступление было посвящено информации об основах правового регулирования реализации свободы слова в контексте международного права. В том числе речь шла о применении международного права с учетом белорусских реалий.

— Были рассмотрены успешные примеры деятельности правозащитников из Беларуси, в частности, Леонида Судаленко из Гомеля и Павла Левинова из Витебска. Хотим на протяжении года собирать актив, причем не только из Кричева, но и из соседних районов, — сказал редактор «Вольнага горада» Сергей Неровный.

По его словам, на протяжении года лекции в «Юридической гостиной» будут проходить ориентировочно один раз в два месяца. На них планируется приглашать юристов и правозащитников из различных общественных организаций, в частности из Белорусского Хельсинкского комитета, закрытого властями правозащитного центра «Весна» и других.

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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Раз в два месяца они планируют проводить лекции.

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