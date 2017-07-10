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Минприроды: Беловежскую пущу не лишат статуса природного наследия ЮНЕСКО
11.07.2017 15:22 — Новости Общества | Tut.by
Вопрос о лишении Беловежской пущи статуса объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО не стоит, сообщил корреспонденту БЕЛТА начальник управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси Николай Свидинский.
По его словам, в Кракове завершает работу 41-я сессия Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО, на которой в числе прочих вопросов дана оценка природоохранной деятельности на трансграничном объекте всемирного наследия ЮНЕСКО Беловежская пуща. Николай Свидинский прокомментировал предварительные итоги работы сессии:
— На данном этапе не стоит вопрос о лишении Беловежской пущи статуса объекта всемирного природного наследия ЮНЕСКО. Будет создана совместная миссия Центра всемирного наследия, которая проведет мониторинг на этом объекте — как на белорусской, так и на польской стороне. Будет дана оценка осуществляемым видам работ — природоохранным прежде всего. При этом мы настаиваем на том, чтобы все встречи с представителями миссии как на белорусской, так и на польской стороне проходили с участием профильных министерств обеих стран.
Обновленный отчет совместной миссии о выполнении рекомендованных мероприятий будет подготовлен и направлен в Центр всемирного наследия до 1 ноября 2018 года для последующего изучения Комитетом всемирного наследия ЮНЕСКО на 43-м заседании сессии в 2019 году. По его итогам будет принято решение о сохранении за Беловежской пущей статуса объекта всемирного природного наследия либо о признании ее объектом, находящимся под угрозой. Одновременно с работой миссии будет разработан план трансграничного управления объектом.
Николай Свидинский подчеркнул, что вырубки на польской части Беловежской пущи представляют определенную угрозу для высоковозрастного насаждения. В то же время нельзя утверждать категорически, что Польша нарушает нынешний план управления объектом тем, что вырубает определенное количество деревьев. Эти насаждения массово заражены жуком-короедом вследствие понижения общего гидрологического уровня на данной территории.
— Важно, в каких объемах ведется вырубка, на каких площадях, используется ли эта древесина в экономических целях или ее оставляют на месте для перегнивания и использования сапрофитами, — отметил начальник управления.
— Поляки сначала довели ситуацию до того, что ельники начали массово усыхать, а теперь их вырубают. Нам это не нравится, Беларусь против этого. Мы соблюдаем все необходимые природоохранные требования, а они пошли по пути вырубки, — сказал он. — Министерство природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси совместно с миссией Центра сделают все зависящее, чтобы вырубки леса были управляемыми и обоснованными. Будем рекомендовать определенные меры, чтобы снижать их объемы. Представители польских общественных организаций считают, что эти вырубки проводить нельзя ни в коем случае.
Николай Свидинский считает, что за время работы миссии Центра всемирного наследия польская сторона не пойдет на то, чтобы усугубить ситуацию с вырубкой леса. Что касается белорусской части Беловежской пущи, то на заповедной территории проводятся вырубки только погибших деревьев, которые представляют потенциальную опасность в 30-метровой полосе вдоль автодороги. Происходит процесс естественного лесовосстановления. По словам Николая Свидинского, эксперты Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО отмечают значительную роль Беларуси в сохранении Беловежской пущи: увеличена площадь заповедной территории, соблюдаются все требования, предъявляемые к объектам подобного рода.
Напомним, в Беловежской пуще идет вырубка деревьев, против чего активно выступают местные экологи, а также европейские структуры. Еврокомиссия в 2016 году
Польские власти называют меру вынужденной, поясняя, что причиной стала безуспешная
Недавно польский министр окружающей среды Ян Шишко заявил, что Беловежская пуща была
«С одной стороны, есть правила ЕС, которые требуют защиты леса, а это требует проведения работ. С другой стороны — правила ЮНЕСКО, которые запрещают любое вмешательство человека», — пояснил свою позицию министр.
Беларусь активно выступает против исключения пущи из списка всемирного наследия. Наша страна опасается, что решение о смене статуса распространится и на белорусскую часть Беловежской пущи.
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В 2019 году на сессии Комитета всемирного наследия ЮНЕСКО будет принято решение о сохранении за Беловежской пущей статуса объекта всемирного природного наследия...
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