ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Правительство доверило Жарко выбирать белорусских красавиц

11.07.2017 15:37 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Совет министров Беларуси внес изменения в состав постоянно действующего оргкомитета по подготовке и проведению национального конкурса красоты "Мисс Беларусь".

Такое решение закреплено постановлением Совмина №508 от 5 июля 2017 года.

Правительство доверило Жарко выбирать белорусских красавиц
© Фото: "ВКонтакте" / Снежа Михейцева
Клубника и улыбки: Instagram-снимки главной красавицы Беларуси

Как отмечается в документе, обновленный оргкомитет возглавил вице-премьер Беларуси, бывший министр здравоохранения Василий Жарко. Замещать его в этой должности будут председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Марат Марков и министр культуры Беларуси Борис Светлов.

Кроме того, утверждено, что порядок организации и проведения национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" будет утверждаться министерством культуры.

Национальный конкурс красоты "Мисс Беларусь" проводится в республике начиная с 1998 раз в два года. Финалистки принимают участие в конкурсе Мисс Европа, победительница — в конкурсе Мисс Мира.

В 2016 году победительницей конкурса стала уроженка Несвижа Полина Бородачева — на тот момент невеста хоккеиста минского "Динамо" Евгения Ногачева. Она представляла Беларусь на конкурсе "Мисс мира" в этом году, но призовых мест не взяла.

Интересно, что прошлогодний конкурс начался со скандала: его по настоянию организаторов была вынуждена покинуть 18-летняя минчанка, студентка Минского государственного лингвистического университета Ксения Молочко. По мнению оргкомитета, она не соответствовала требованиям, предъявляемым к конкурсанткам.

На финале прошлогоднего конкурса присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко, который заявил, что "пришел признаться в любви".

"Красота непреодолима. Ее невозможно сдержать ни в экономике, ни в политике, ни в жизни. Я пришел сюда, чтобы отдать дань уважения, пришел признаться в любви. Наши женщины — жемчужины в ожерелье белорусского народа. Мужики, на меня не обижайтесь, но природа на сегодняшний день не создала ничего более прекрасного, чем женщина", — сказал президент.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 52
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Вице-премьер возглавил постоянно действующий оргкомитет по подготовке и проведению национального конкурса красоты "Мисс Беларусь".

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
С ценными призами и заездами для детей. На Августовском канале пройдет веломарафон "Суседзі"
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика