Правительство доверило Жарко выбирать белорусских красавиц

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Совет министров Беларуси внес изменения в состав постоянно действующего оргкомитета по подготовке и проведению национального конкурса красоты "Мисс Беларусь".

Такое решение закреплено постановлением Совмина №508 от 5 июля 2017 года.

Как отмечается в документе, обновленный оргкомитет возглавил вице-премьер Беларуси, бывший министр здравоохранения Василий Жарко. Замещать его в этой должности будут председатель правления ЗАО "Второй национальный телеканал" Марат Марков и министр культуры Беларуси Борис Светлов.

Кроме того, утверждено, что порядок организации и проведения национального конкурса красоты "Мисс Беларусь" будет утверждаться министерством культуры.

Национальный конкурс красоты "Мисс Беларусь" проводится в республике начиная с 1998 раз в два года. Финалистки принимают участие в конкурсе Мисс Европа, победительница — в конкурсе Мисс Мира.

В 2016 году победительницей конкурса стала уроженка Несвижа Полина Бородачева — на тот момент невеста хоккеиста минского "Динамо" Евгения Ногачева. Она представляла Беларусь на конкурсе "Мисс мира" в этом году, но призовых мест не взяла.

Интересно, что прошлогодний конкурс начался со скандала: его по настоянию организаторов была вынуждена покинуть 18-летняя минчанка, студентка Минского государственного лингвистического университета Ксения Молочко. По мнению оргкомитета, она не соответствовала требованиям, предъявляемым к конкурсанткам.

На финале прошлогоднего конкурса присутствовал президент Беларуси Александр Лукашенко, который заявил, что "пришел признаться в любви".

"Красота непреодолима. Ее невозможно сдержать ни в экономике, ни в политике, ни в жизни. Я пришел сюда, чтобы отдать дань уважения, пришел признаться в любви. Наши женщины — жемчужины в ожерелье белорусского народа. Мужики, на меня не обижайтесь, но природа на сегодняшний день не создала ничего более прекрасного, чем женщина", — сказал президент.