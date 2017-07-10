Традиционный любительский веломарафон «Суседзi» пройдет под Гродно 15 июля. Его организаторами выступает общественное объединение велосипедистов «ВелоГродно» и отдел спорта и туризма Гродненского райисполкома. Мероприятие проводится в седьмой раз является одним из крупнейших ежегодных велособытий в Беларуси.



Фото: Алексей Шота

Поучаствовать в веломарафоне сможет любой желающий при наличии велосипеда и шлема. Традиционно посоревноваться в скорости и выносливости можно будет на трех дистанциях — «Марафон» (65 км), «Полумарафон» (39 км) и «Мини-марафон» (7 км). Участников ждут лесные, полевые и грунтовые дороги, немного асфальта и даже водная преграда. Каждый сможет выбрать себе трассу по своим силам.

Победители будут определяться в 36 зачетных категориях и получат памятные призы и подарки. Также к участию приглашаются команды.

Подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут выйти на старт при наличии расписки от одного из родителей (опекуна), дети до 14 лет — при условии участия одного из родителей (опекуна). Также в рамках мероприятия состоится детский велозаезд, на который приглашаются маленькие спортсмены на беговелах и велосипедах.

Стартуют и финишируют участники в районе шлюза Домбровка на Августовском канале.

Помимо самих соревнований гостей мероприятия будут ждать различные развлечения для взрослых и детей, также будет работать выездная торговля.

На веломарафон традиционно приезжают участники из Польши, России, Литвы и других стран. В 2016 в веломарафоне «Суседзi» приняли участие более 700 человек.