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С ценными призами и заездами для детей. На Августовском канале пройдет веломарафон "Суседзі"
11.07.2017 15:31 — Новости Общества | Tut.by
Традиционный любительский веломарафон «Суседзi» пройдет под Гродно 15 июля. Его организаторами выступает общественное объединение велосипедистов «ВелоГродно» и отдел спорта и туризма Гродненского райисполкома. Мероприятие проводится в седьмой раз является одним из крупнейших ежегодных велособытий в Беларуси.
Поучаствовать в веломарафоне сможет любой желающий при наличии велосипеда и шлема.
Победители будут определяться в 36 зачетных категориях и получат памятные призы и подарки. Также к участию приглашаются команды.
Подростки в возрасте от 14 до 18 лет могут выйти на старт при наличии расписки от одного из родителей (опекуна), дети до 14 лет — при условии участия одного из родителей (опекуна). Также в рамках мероприятия состоится детский велозаезд, на который приглашаются маленькие спортсмены на беговелах и велосипедах.
Стартуют и финишируют участники в районе шлюза Домбровка на Августовском канале.
Помимо самих соревнований гостей мероприятия будут ждать различные развлечения для взрослых и детей, также будет работать выездная торговля.
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Поучаствовать в веломарафоне сможет любой желающий при наличии велосипеда и шлема. Традиционно посоревноваться в скорости и выносливости можно будет на трех...
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