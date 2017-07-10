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Археологические раскопки возобновили в Беловежской пуще

11.07.2017 15:50 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беловежской пуще до конца июля будут проводиться археологические раскопки. Такая информация размещена на официальном сайте национального парка, сообщает БЕЛТА.


Фото с сайта нацпарка

На территории нацпарка с 5 по 26 июля проходит археологическая экспедиция, в составе которой сотрудники Института истории Национальной академии наук Беларуси и студенты-волонтеры Белорусского государственного университета. Мероприятие является подготовительным этапом к выполнению строительных работ археологического музея под открытым небом в Беловежской пуще. Учитывая важность объекта с археологической точки зрения, все работы находятся под строгим надзором.

Раскопки ведутся на двух ранее частично исследованных археологических стоянках. Так, на Каменюках-1 в нынешнем году найдено несколько сотен артефактов принадлежащих Коморницкой и Янисловицкой мезолитическим культурам (8-5 тысячелетие до н.э.). На стоянке Каменюки-17 археологи изымают множество предметов, относящихся к периодам от 10 тысячелетия до н.э. и до Средневековья. Среди них наконечники стрел бронзового века, кремневые скребки, резцы и многое другое.

Строительство музея под открытым небом в Беловежской пуще предусмотрено государственной программой охраны окружающей среды и устойчивого использования природных ресурсов на 2016- 2020 годы. Он будет уникальным туристическим объектом, отражающим особенности развития материальной и духовной культуры населения западных регионов Беларуси от мезолита, неолита, бронзового и железных веков до Средневековья.

 
 
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Раскопки ведутся на двух ранее частично исследованных археологических стоянках.

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