Лукашенко призвал заявить о Беларуси на международной арене

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Беларуси необходимо заявить о себе на международной арене для укрепления суверенитета, заявил во вторник на совещании президент республики Александр Лукашенко.



© Фото: пресс-служба президента РБ Макей: Беларусь вышла на устойчивый рост экспорта

Глава государства уверен, что сегодня внешняя политика и экономика страны должны выстраиваться иначе: более масштабно и наступательно.

"Считаю, что настало время, когда нам надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. Активнее продвигать и защищать свои национальные интересы. И не ради каких-то амбиций, а ради того, чтобы укрепить наше суверенное и независимое государство. Как политически, так и экономически. Прежде всего, экономически", — высказал мнение Лукашенко.

Президент уверен, что взаимодействие Беларуси и мира — поле деятельности не только внешнеполитического ведомства, но и президента, парламента, правительства, местных властей и компаний.

"Причем по всем направлениям: политическому, экономическому, гуманитарному, в сферах безопасности, культуры, образования, спорта", — отметил Лукашенко.

Рассказал, глава государства и о том, что для большинства стран мира Беларусь — молодое государство, хотя процесс формирования государственности занял не одно столетие.

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