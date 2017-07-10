﻿ Лукашенко призвал заявить о Беларуси на международной арене. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко призвал заявить о Беларуси на международной арене

11.07.2017 15:54 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Беларуси необходимо заявить о себе на международной арене для укрепления суверенитета, заявил во вторник на совещании президент республики Александр Лукашенко.

Лукашенко призвал заявить о Беларуси на международной арене
© Фото: пресс-служба президента РБ
Макей: Беларусь вышла на устойчивый рост экспорта

Глава государства уверен, что сегодня внешняя политика и экономика страны должны выстраиваться иначе: более масштабно и наступательно.

"Считаю, что настало время, когда нам надо во весь голос заявлять о себе на мировой арене. Активнее продвигать и защищать свои национальные интересы. И не ради каких-то амбиций, а ради того, чтобы укрепить наше суверенное и независимое государство. Как политически, так и экономически. Прежде всего, экономически", — высказал мнение Лукашенко.

Президент уверен, что взаимодействие Беларуси и мира — поле деятельности не только внешнеполитического ведомства, но и президента, парламента, правительства, местных властей и компаний.

"Причем по всем направлениям: политическому, экономическому, гуманитарному, в сферах безопасности, культуры, образования, спорта", — отметил Лукашенко.

Рассказал, глава государства и о том, что для большинства стран мира Беларусь — молодое государство, хотя процесс формирования государственности занял не одно столетие.

Читайте также:

Обзор западных СМИ о привлекательности Беларуси для иностранцев >>

Как имидж Беларуси влияет на привлечение инвестиций — мнение экономиста >>

Бренд Беларуси: как "продать" страну зарубежным инвесторам и туристам >>

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 45
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Взаимодействие Беларуси и внешнего мира должно осуществляться не только МИДом, уверен глава государства.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Археологические раскопки возобновили в Беловежской пуще
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика