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В Гродно разыскивают 13-летнюю девочку, которая ушла из дома из-за парня

11.07.2017 15:58 — Новости Общества | Tut.by  
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13-летняя гродненка Диана Петревич ушла из дома по улице Советских пограничников 8 июля и до сих пор ее местонахождении ничего неизвестно, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.


Фото: uvd.grodno.by

Вероятной причиной ухода стали чувства, которые 13-летняя девочка испытывает к молодому человеку. Родители же не разрешают дочке общение с юношей, в том числе и из-за того, что он из неблагополучной семьи. 8 июля Диана Петревич ушла на «Color Fest» в гродненский парк имени Жилибера, встретилась там с парнем и после этого дома не появлялась.

Приметы девочки: на вид 13 лет, рост 160−165 см., среднего телосложения, волос тёмно-русый до плеч.

Была одета в майку темно-синего цвета, шорты матерчатые светло-желтого цвета, кроссовки белого цвета.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого подростка, правоохранители просят сообщитьь по телефону 102.

 
 
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13-летняя гродненка Диана Петревич ушла из дома по улице Советских пограничников 8 июля и до сих пор ее местонахождении ничего неизвестно

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