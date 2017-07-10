В Гродно разыскивают 13-летнюю девочку, которая ушла из дома из-за парня

13-летняя гродненка Диана Петревич ушла из дома по улице Советских пограничников 8 июля и до сих пор ее местонахождении ничего неизвестно, сообщает пресс-служба УВД Гродненского облисполкома.



Фото: uvd.grodno.by

Вероятной причиной ухода стали чувства, которые 13-летняя девочка испытывает к молодому человеку. Родители же не разрешают дочке общение с юношей, в том числе и из-за того, что он из неблагополучной семьи. 8 июля Диана Петревич ушла на «Color Fest» в гродненский парк имени Жилибера, встретилась там с парнем и после этого дома не появлялась.

Приметы девочки: на вид 13 лет, рост 160−165 см., среднего телосложения, волос тёмно-русый до плеч.

Была одета в майку темно-синего цвета, шорты матерчатые светло-желтого цвета, кроссовки белого цвета.

Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого подростка, правоохранители просят сообщитьь по телефону 102.