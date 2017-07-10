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В Гродно разыскивают 13-летнюю девочку, которая ушла из дома из-за парня
11.07.2017 15:58 — Новости Общества | Tut.by
13-летняя гродненка Диана Петревич ушла из дома по улице Советских пограничников 8 июля и до сих пор ее местонахождении ничего неизвестно,
Вероятной причиной ухода стали чувства, которые 13-летняя девочка испытывает к молодому человеку. Родители же не разрешают дочке общение с юношей, в том числе и из-за того, что он из неблагополучной семьи. 8 июля Диана Петревич ушла на «Color Fest» в гродненский парк имени Жилибера, встретилась там с парнем и после этого дома не появлялась.
Приметы девочки: на вид 13 лет, рост 160−165 см., среднего телосложения, волос тёмно-русый до плеч.
Была одета в майку темно-синего цвета, шорты матерчатые светло-желтого цвета, кроссовки белого цвета.
Если вы владеете какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого подростка, правоохранители просят сообщитьь по телефону 102.
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13-летняя гродненка Диана Петревич ушла из дома по улице Советских пограничников 8 июля и до сих пор ее местонахождении ничего неизвестно
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