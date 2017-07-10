С 12 по 14 июля в автомобильном пункте пропуска «Урбаны» будет ограничено движение транспорта. Об этом информирует Витебская таможня.

В течение трех дней с 08.00 до 20.00 будет ограничено движение транспорта из-за ремонта дороги и нанесения разметки.

Граждан просят учитывать эти изменения при планировании поездок.