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На три дня в пункте пропуска "Урбаны" ограничат движение транспорта
11.07.2017 16:29 — Новости Общества | Tut.by
С 12 по 14 июля в автомобильном пункте пропуска «Урбаны» будет ограничено движение транспорта. Об этом
В течение трех дней с 08.00 до 20.00 будет ограничено движение транспорта из-за ремонта дороги и нанесения разметки.
Граждан просят учитывать эти изменения при планировании поездок.
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С 08.00 до 20.00 там будут ремонтировать дорогу и наносить разметку.
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