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Ремонт мостов через реку Дубровенка в Могилеве завершат к ноябрю
11.07.2017 16:42 — Новости Общества | Tut.by
Ремонт мостов через реку Дубровенка завершат в Могилеве к ноябрю, сообщил генеральный директор МГКУП «Управление коммунальных предприятий» Андрей Киблов.
Строители начали ремонт второй части моста на проспекте Мира. Здесь предусмотрено обновление мостового полотна, тротуаров, замена ограждения. Также запланированы ремонт опор моста и подмостовой части, благоустройство прилегающей территории.
Весь комплекс работ Мостостроительное управление № 1 завершит к ноябрю. Дорожное движение полностью откроют раньше — как только будет заменено дорожное полотно. Произойдет это примерно через полтора-два месяца.
Ремонт моста через реку Дубровенка на улице Челюскинцев начнется примерно через месяц. Здесь предусмотрен аналогичный комплекс работ. Объект также будет сдан к началу ноября.
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Движение на мосту на проспекте Мира откроют полностью уже через месяц-полтора.
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