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Почти 12 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и алкоголя хранил бобруйчанин на автостоянках
11.07.2017 17:10 — Новости Общества | Tut.by
Почти 10 тыс. литров спиртосодержащей жидкости и больше 2 тыс. литров российской водки изъяли силовики у бобруйчанина. Часть продукции хранилась на автостоянке на улице Сикорского, сообщили в
На автостоянке силовики обнаружили 8 тыс. 620 литров медицинского антисептического раствора «Ферейн». Он был расфасован в 431 пластиковую канистру объемом по 20 литров каждая. Тут же нашли и изъяли 1,8 тыс. пол-литровых бутылок водки с российской акцизной маркой.
Днем позже на автостоянке уже на улице Крупской в Бобруйске обнаружили и изъяли 715 литров медицинского антисептического раствора в 5-литровых пластиковых канистрах, а также 1150 литров водки, которая также была маркирована российскими акцизами.
Милиция установила, что вся изъятая спиртосодержащая и алкогольная продукция на общую сумму 222,54 тыс. рублей принадлежит 54-летнему неработающему бобруйчанину.
За незаконный оборот спиртного бобруйчанину грозит штраф в размере до 100 (2,3 тыс. рублей) базовых величин с конфискацией продукции.
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У мужчины были медицинский антисептический раствор и водка с российскими акцизами.
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