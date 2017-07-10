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Почти 12 тысяч литров спиртосодержащей жидкости и алкоголя хранил бобруйчанин на автостоянках

11.07.2017 17:10 — Новости Общества | Tut.by  
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Почти 10 тыс. литров спиртосодержащей жидкости и больше 2 тыс. литров российской водки изъяли силовики у бобруйчанина. Часть продукции хранилась на автостоянке на улице Сикорского, сообщили в УВД Могоблисполкома.


На автостоянке силовики обнаружили 8 тыс. 620 литров медицинского антисептического раствора «Ферейн». Он был расфасован в 431 пластиковую канистру объемом по 20 литров каждая. Тут же нашли и изъяли 1,8 тыс. пол-литровых бутылок водки с российской акцизной маркой.

Днем позже на автостоянке уже на улице Крупской в Бобруйске обнаружили и изъяли 715 литров медицинского антисептического раствора в 5-литровых пластиковых канистрах, а также 1150 литров водки, которая также была маркирована российскими акцизами.

Милиция установила, что вся изъятая спиртосодержащая и алкогольная продукция на общую сумму 222,54 тыс. рублей принадлежит 54-летнему неработающему бобруйчанину.

За незаконный оборот спиртного бобруйчанину грозит штраф в размере до 100 (2,3 тыс. рублей) базовых величин с конфискацией продукции.

 
 
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У мужчины были медицинский антисептический раствор и водка с российскими акцизами.

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