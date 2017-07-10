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Жительницу Борисова будут судить за исправления в справках, по которым она получала кредиты
11.07.2017 17:40 — Новости Общества | Tut.by
Завершено расследование уголовного дела в отношении директора коммерческой фирмы в Борисове. По данным следователей, женщина завышала в справках для банка свою зарплату — и на этом основании получила кредиты на завышенные суммы. Подробности
— 38-летняя жительница Борисова, являясь должностным лицом, в 2014 году из корыстной заинтересованности с целью получения кредита и использования его в личных целях составляла справки о своих доходах с недостоверными сведениями, — рассказала официальный представитель УСК по области Татьяна Белоног.
Размер заработной платы был завышен в несколько раз, и поэтому женщина получила в банке деньги на завышенную сумму.
А в 2015—2016 годах для реструктуризации кредитов (на общую сумму 27 тысяч рублей) она продолжила указывать ложные сведения, что позволило уменьшить процентную ставку и получить кредитные каникулы.
Женщине предъявлено обвинение по ч.1 ст. 427 УК (Служебный подлог). Санкция статьи — от штрафа и вплоть до 2 лет лишения свободы. Обвиняемая находится под подпиской и погашает кредиты.
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Женщина являлась должностным лицом в коммерческой фирме и составляла ложные справки о размере своей зарплаты в течение нескольких лет.
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