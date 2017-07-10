В Кобринском районе 52-летний мужчина с заведенной бензопилой угрожал убийством компании молодежи

7 июля в Кобринском районе возбудили уголовное дело в отношении 52-летнего мужчины, который подозревается в угрозе убийством. Об этом сообщил TUT.BY прокурор Кобринского района Александр Петросюк.

10 июня на берегу озера в деревне Верхолесье отдыхали две компании: городские и местные. Между отдыхающими, которые находились в состоянии опьянения, возник конфликт. Словесная перепалка быстро переросла в потасовку. В результате один из «городских», 52-летний мужчина, пошел к своей машине и достал из багажника бензопилу.

Мужчина завел инструмент и двинулся к своим обидчикам. Подозреваемый размахивал бензопилой, угрожая убийством и причинением телесных повреждений. Двое 23-летних парней отбежали на безопасное расстояние, а 16-летний подросток взял в руки палку и попытался выбить бензопилу из рук дебошира. Осуществить задуманное парню не удалось и он получил ссадину на груди.

В отношении 52-летнего мужчины прокуратура района возбудила уголовное дело по статье 186. Санкция статьи предусматривает общественные работы, штраф, исправительные работы, арест, ограничение свободы на срок до двух лет или лишение свободы на тот же срок.