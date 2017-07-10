Генпрокуратура изучила, как в 2016 году применялось условно-досрочное освобождение (УДО) и смягчение наказания в отношении осужденных за оборот наркотиков. И хотя есть факты необъективности, в целом дискриминации нет — к такому выводу пришло ведомство .

Прокуратура изучала, как в отношении осужденных за оборот наркотиков и психотропных веществ (по статьям 327−332 УК) применяется УДО или замена неотбытой части наказания более мягким.

Почти два года назад по этой теме состоялось совещание Генпрокуратуры, Верховного суда и Департамента исполнения наказаний МВД, где выработали общие рекомендации для «обеспечения индивидуального подхода» к каждому такому осужденному.

Проведенный недавно анализ показал, что «в целом органами, ведающими исполнением наказаний, прокурорами и судами обеспечивается взвешенный и индивидуальный подход» в вопросах по УДО.

Впрочем, от самих осужденных требуется отбыть определенную часть наказания, исправление и готовность жить дальше по закону. Еще учитывают характеристики личности (даже до осуждения), обстоятельства и тяжесть преступления, отношение к труду и «другие заслуживающие внимания обстоятельства».

В итоге, за 2016 год по данной категории были досрочно освобождены 94 человека, еще 133 наказание смягчили.

Для сравнения, в этом году суды освободили 74 человека, а смягчили наказание — 83 осужденным. Еще 65 гражданам отказали.

«Фактов дискриминационного подхода при рассмотрении вопроса об условно-досрочном освобождении от наказания по указанной категории преступлений в ходе анализа не установлено», — подытоживает Генпрокуратура.

Чаще всего «везло» осужденным по ч.1 ст. 328 УК (Незаконный оборот наркотиков или психотропных веществ без цели сбыта). Реже — по другим частям этой же статьи, связанными со сбытом наркотиков.

Впрочем, установлены факты, когда исправительные учреждения «недостаточно объективно» оценивали поведение осужденных — а это влекло отказы судов.

«Имели место и факты несвоевременного представления осужденных (…) к досрочному освобождению от наказания», — добавили в Генпрокуратуре.

В целом проверяющие пришли к выводу, что изменять или дополнять Уголовный кодекс нет нужды. Но «незрела необходимость», чтобы Пленум Верховного суда дал разъяснения по правоприменительной практике.