Разорвался узел крепления. Специалисты озвучили предварительную версию падения крана в Минске

31-летний крановщик, пострадавший во время падения крана в Минске на улице Аэродромной , был прооперирован в больнице скорой медицинской помощи. По предварительной версии, причиной ЧП на стройплощадке стало разрушение узла крепления.



Фото: пресс-служба МЧС

Утром во вторник, 11 июля, на стройке комплекса «Минск-Мир» упал башенный кран. Крановщика доставили в больницу с предварительным диагнозом — ЧМТ. А на место происшествия выехали следователи, сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз, Департамента государственной инспекции труда.

Многофункциональный комплекс по улице Аэродромная строит компания «Дана Астра», подрядчиком выступает фирма «Инсервисстрой».

— Мне не очень удобно говорить, — отвечает директор компании. — Сейчас со мной беседует Следственный комитет, инженер по охране труда уехал в больницу к крановщику, чтобы узнать о его состоянии. Он у нас работает два года.

На официальном сайте «Инсервисстрой» указано, что фирма почти 20 лет занимается гражданским и промышленным строительством, у нее «налажены связи с солидными субподрядными организациями». А также есть собственный парк строительной техники и колоссальный опыт.

Специалисты отрабатывают несколько версий произошедшего.

— По предварительной информации, падение крана произошло из-за разрушения узла анкерного крепления корневой секции башни к фундаменту, — прокомментировали TUT.BY в Госпромнадзоре.

Проще говоря, разрушилось крепление башни у основы.

Днем в больнице скорой скорой помощи рассказали, что «в данный момент крановщик в операционной». Чуть позже пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун уточнила:

— Пациент госпитализирован с сочетанной травмой. Его состояние — средней степени тяжести. Медицинская помощь оказана в полном объеме.