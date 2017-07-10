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Разорвался узел крепления. Специалисты озвучили предварительную версию падения крана в Минске
11.07.2017 18:33 — Новости Общества | Tut.by
31-летний крановщик, пострадавший во время
Утром во вторник, 11 июля, на стройке комплекса «Минск-Мир» упал башенный кран. Крановщика доставили в больницу с предварительным диагнозом — ЧМТ. А на место происшествия выехали следователи, сотрудники Государственного комитета судебных экспертиз, Департамента государственной инспекции труда.
Многофункциональный комплекс по улице Аэродромная строит компания «Дана Астра», подрядчиком выступает фирма «Инсервисстрой».
— Мне не очень удобно говорить, — отвечает директор компании. — Сейчас со мной беседует Следственный комитет, инженер по охране труда уехал в больницу к крановщику, чтобы узнать о его состоянии. Он у нас работает два года.
На официальном сайте «Инсервисстрой» указано, что фирма почти 20 лет занимается гражданским и промышленным строительством, у нее «налажены связи с солидными субподрядными организациями». А также есть собственный парк строительной техники и колоссальный опыт.
Специалисты отрабатывают несколько версий произошедшего.
— По предварительной информации, падение крана произошло из-за разрушения узла анкерного крепления корневой секции башни к фундаменту, — прокомментировали TUT.BY в Госпромнадзоре.
Проще говоря, разрушилось крепление башни у основы.
Днем в больнице скорой скорой помощи рассказали, что «в данный момент крановщик в операционной». Чуть позже пресс-секретарь Минздрава Юлия Бородун уточнила:
— Пациент госпитализирован с сочетанной травмой. Его состояние — средней степени тяжести. Медицинская помощь оказана в полном объеме.
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31-летний крановщик был доставлен в больницу скорой медицинской помощи и прооперирован. Его состояние здоровья врачи оценивают как средней степени тяжести.
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