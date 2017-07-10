Площадь рекреационной зоны Национального парка « Браславские озера » будет увеличена на 286,1 гектаров. Это предусмотрено Указом № 248, который Александр Лукашенко подписал 11 июля, сообщает пресс-служба президента Беларуси.



Фото: Игорь Матвеев

Документ вносит изменения в Положение о Национальном парке «Браславские озера». В частности, юридическим и физическим лицам будет предоставляться право использования на озере Дривяты водных транспортных средств мощностью свыше 15 л. с. при условии заключения ими соответствующего договора с национальным парком, предусматривающим ежегодную плату в размере одной базовой величины за каждую лошадиную силу двигателя водного транспортного средства свыше установленной нормы.

Полученные парком средства будут направляться на благоустройство рекреационной зоны, воспроизводство ценных аборигенных видов рыб и зарыбление рыболовных угодий . Наличие договора станет основанием для использования на озере Дривяты указанных водных транспортных средств и не потребует введения дополнительных административных процедур.

Национальному парку «Браславские озера» также будет предоставлена возможность проведения работ в рекреационной зоне по обустройству экологических троп, формированию ландшафтов и использованию внутрихозяйственных дорог для подъезда к специально оборудованным автомобильным стоянкам.

Кроме того, границы, площадь и состав земель рекреационной зоны и границы, площадь и состав земель зоны регулируемого использования национального парка излагаются в новой редакции. При этом площадь территории рекреационной зоны увеличивается на 286,1 га за счет включения в ее состав наиболее перспективных с точки зрения рекреации участков, которые ранее входили в состав зоны регулируемого использования.

Дополнительно к существующим 39 участкам рекреационной зоны выделяются шесть новых, увеличивается площадь двух существующих. При этом внешние границы парка остаются без изменений. Включение в состав рекреационной зоны новых участков, в том числе островов, обеспечит возможность для более эффективного использования рекреационных ресурсов парка, организации многодневных водных туров и развития самодеятельного водного туризма, обустройства новых туристических стоянок, экологических троп и других объектов туристической инфраструктуры.

Предлагаемые изменения границ и режимов не затрагивают заповедную зону. Таким образом обеспечивается безусловная охрана наиболее ценных природных комплексов Национального парка « Браславские озера ».

Принятие указа позволит существенно повысить туристическую привлекательность Браславского региона и будет способствовать привлечению дополнительного туристического потока и повышению доходов от туристической деятельности при сохранении экологической ценности территории.

Кроме того, в соответствии с указом уменьшается площадь Национального парка «Беловежская пуща» на 1,9 га за счет передачи земель Добровольскому сельскому исполнительному комитету. Это позволит предоставить гражданам земельные участки для обслуживания жилых домов, приватизированных ими ранее в соответствии с распоряжением президента Беларуси от 6 ноября 2014 года № 214рп «О передаче в собственность жилых помещений коммерческого использования».