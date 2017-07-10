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Сдавать в аренду рыболовные угодья можно будет только с согласия президента

11.07.2017 19:20 — Новости Общества | Tut.by  
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В Беларуси приняты меры для рационального использования рыболовных угодий. Соответствующий Указ № 247 глава государства Александр Лукашенко подписал 11 июля, сообщает пресс-служба президента Беларуси.


Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Документ устанавливает порядок передачи в аренду рыболовных угодий — озер, естественных водоемов и земельных участков по согласованию с президентом Беларуси. Кроме того, внедряется комплексная схема размещения поверхностных водных объектов — пруды и обводненные карьеры, пригодных для ведения рыбоводства, на основании которой местные Советы депутатов будут передавать их в аренду.

«Указ позволит рационально использовать рыболовные угодья и земельные участки, необходимые для ведения рыболовного хозяйства, а также повысить эффективность использования прудов и обводненных карьеров», — говорится в обосновании у указу.

В пресс-службе также отметили, что для того, чтобы белорусы могли и дальше «реализовывать свое право на бесплатное любительское рыболовство», документом предусматривается не передавать в аренду участки водотоков — реки, ручьи, каналы.

Напомним, за последний год в Беларуси разгорелся не один скандал, связанный с арендой рыболовных угодий. Против сдачи в аренду 300 гектаров пойменных водоемов реки Припять выступили местные рыбаки. А в Брестской области арендатор Мухавца обязался обеспечить рыбакам свободный доступ к реке.

 
 
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В пресс-службе также отметили, что для того, чтобы белорусы могли и дальше "реализовывать свое право на бесплатное любительское рыболовство", документом...

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