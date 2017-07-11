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Указ о помощи молодым семьям на жилье утратит силу 6 августа

11.07.2017 22:17 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл – Sputnik. Указ №585 о помощи молодым и многодетным семьям при строительстве жилья утратит силу с 6 августа, но чиновники еще рассчитывают вернуться к этой проблеме, заявил начальник управления жилищной политики министерства архитектуры и строительства Александр Горваль.

Указ о помощи молодым семьям на жилье утратит силу 6 августа
© Pixabay
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Новый указ президента № 240 об адресных жилищных субсидиях был подписан на прошлой неделе. В силу он вступит 6 августа. С этой же даты прекращает свое действие указ №585, который оговаривал условия получения господдержки молодым и многодетным семьям.

"Указ прекращает свое действие 6 августа, и те, кто прошел решение горисполкома, будут получать субсидии. Те, кто не прошел, получать не будут", – заявил Горваль в эфире телеканала "Беларусь 1".

Ранее по указу № 585 молодые и многодетные семьи, стоящие в очереди нуждающихся в улучшении жилищных условий, могли рассчитывать на дотации от государства при строительстве жилья в кредит, который брали в коммерческом банке. При этом субсидия выплачивалась только при условии, что дом сдан в эксплуатацию.

Ранее белорусские СМИ отмечали, что многие молодые и многодетные семьи обращались за разъяснениями в органы госуправления. Они пытались выяснить, могут ли они рассчитывать на помощь государства, чтобы принять решение об обращении в банк за кредитом. Теперь те семьи, которые под господдержку не попадают, но уже взяли кредит на жилье, будут выплачивать его самостоятельно. Это вызвало критику в обществе.

В данной связи Горваль сообщил, что в ближайшие дни в регионах будут организованы встречи населения с профильными чиновниками и местными властями. Такие встречи пройдут во всех областях страны.

 
Теги: Минск
 
 
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В Минстройархитектуры обещают, что чиновники еще вернутся к вопросу о помощи молодым и многодетным семьям при строительстве жилья. В регионах пройдут встречи с...

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