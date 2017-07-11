Российский завод изготовил 200 подстаканников для чемпионов НБА

МИНСК, 11 июл — Sputnik. Российский завод "Электрокабель" изготовит для клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) "Голден Стэйт Уорриорс", сообщается на сайте предприятия .

Баскетболисты "Голден Стэйт" стали чемпионами НБА в сезоне-2016/17, обыграв в решающей серии "Кливленд Кавальерс" со счетом 4:1. Всего клуб четыре раза выигрывал престижный трофей (1956, 1975, 2015, 2017).

"В Кольчугино на заводе "Электрокабель" изготовили партию подстаканников для американского профессионального баскетбольного клуба "Голден Стэйт Уорриорз". Общая стоимость заказа составила почти 400 тысяч рублей", — рассказали в пресс-службе завода.

Там отметили, что на каждый подстаканник нанесены логотип, название клуба, аббревиатура НБА и значок ее Западной конференции. "Штамп изготовили по индивидуальным требованиям заказчика. Всего американцы приобрели 200 подстаканников серии "Баскетбол", в том числе 130 медных и 70 никелированных с чернением", — уточнили на предприятии.

Кольчугинский завод выпускает посуду и столовые приборы из меди, мельхиора, латуни и драгоценных металлов с 1896 года. Изготовление корпоративных подарков с индивидуальным штампом — одно из важных направлений деятельности предприятия.