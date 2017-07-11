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Убийство учительницы в Шарпиловке: подростку оставлен прежний приговор

11.07.2017 21:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 11 июл – Sputnik. Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело об убийстве учителя в деревне Шарпиловка в Гомельском районе – подростку оставлен прежний приговор: десять лет лишения свободы, сообщили Sputnik в суде.

Убийство учительницы в Шарпиловке: подростку оставлен прежний приговор
© Sputnik Сергей Венявский
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Трагедия под Гомелем произошла 17 октября: нетрезвый подросток зашел во двор односельчанки, а когда она вышла из дома, нанес ей несколько ударов ножом. От полученных ран женщина скончалась на месте. Подозреваемого милиция задержала на следующий день, ему было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью. В апреле молодого человека Гомельский областной суд признал виновным и назначил ему в качестве наказания 10 лет лишения свободы.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор Гомельского областного суда оставлен без изменения, а апелляционные протест и жалоба – без удовлетворения", – сказали в суде.

Как ранее сообщал Sputnik, 17-летний молодой человек был признан виновным в совершении в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 205 (кража) и п. 6 и 12 ч. 2 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси.

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях общего режима.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
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Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях общего режима.

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