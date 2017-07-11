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Убийство учительницы в Шарпиловке: подростку оставлен прежний приговор
11.07.2017 21:10 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 11 июл – Sputnik. Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело об убийстве учителя в деревне Шарпиловка в Гомельском районе – подростку оставлен прежний приговор: десять лет лишения свободы, сообщили Sputnik в суде.
© Sputnik Сергей Венявский
Трагедия под Гомелем произошла 17 октября: нетрезвый подросток зашел во двор односельчанки, а когда она вышла из дома,
"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор Гомельского областного суда оставлен без изменения, а апелляционные протест и жалоба – без удовлетворения", – сказали в суде.
Как ранее сообщал Sputnik, 17-летний молодой человек был признан виновным в совершении в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 205 (кража) и п. 6 и 12 ч. 2 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси.
Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях общего режима.
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Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях общего режима.
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