Убийство учительницы в Шарпиловке: подростку оставлен прежний приговор

МИНСК, 11 июл – Sputnik. Верховный суд рассмотрел в апелляционном порядке уголовное дело об убийстве учителя в деревне Шарпиловка в Гомельском районе – подростку оставлен прежний приговор: десять лет лишения свободы, сообщили Sputnik в суде.



© Sputnik Сергей Венявский УВД рассказало подробности убийства сельской учительницы на Гомельщине

Трагедия под Гомелем произошла 17 октября: нетрезвый подросток зашел во двор односельчанки, а когда она вышла из дома, нанес ей несколько ударов ножом . От полученных ран женщина скончалась на месте. Подозреваемого милиция задержала на следующий день, ему было предъявлено обвинение в убийстве, совершенном с особой жестокостью. В апреле молодого человека Гомельский областной суд признал виновным и назначил ему в качестве наказания 10 лет лишения свободы.

"Апелляционным определением судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда приговор Гомельского областного суда оставлен без изменения, а апелляционные протест и жалоба – без удовлетворения", – сказали в суде.

Как ранее сообщал Sputnik, 17-летний молодой человек был признан виновным в совершении в совершении преступлений, предусмотренных по ч. 1 ст. 205 (кража) и п. 6 и 12 ч. 2 ст. 139 (убийство) Уголовного кодекса Беларуси.

Осужденный будет отбывать наказание в исправительной колонии в условиях общего режима.