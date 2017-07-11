Доброе утро!

Ахтунг, ахтунг: Земля вступила в эпоху массового вымирания . Панды, говорят, более не под угрозой, но остальным млекопитающим стоит задуматься. Вчерашний день прожили — и слава богу. Вспоминаем.





ВАЖНОЕ

Нацбанк оценил оптимизм в ключевых отраслях. Есть чему радоваться только в промышленности, в строительстве, торговле и транспортной сфере все печально.

В Беларуси рыболовные угодья отныне сдавать в аренду можно только с согласия президента. А все из-за громких скандалов последних лет.





Минстройархитектуры еще раз спросили, что будет с людьми, попавшими в «ловушку двух указов». Чиновники еще раз сказали: это жизнь. Вместе с тем, количество людей, оставшихся с огромными кредитами, которые бы они не брали без надежды на поддержку государства, министерству неизвестно .

Лавров рассказал , почему западные страны не поддержали белорусского дипломата Елену Купчину на пост Генсека ОБСЕ. Похоже, после разгонов весенних протестов в Беларуси те дали понять, что не готовы «награждать Минск».

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Узнали, что за девушка в Александрии на празднике Купалье сидела рядом с президентом. Рассказываем здесь .





Национальное кадастровое агентство завершило кадастровую оценку земель страны. И уже можно говорить, где самая дешевая, а где — самая дорогая .

Чудесная история о том, как 20-летние парни меняют сервис по ремонту гаджетов : выезжают на своей маленькой машинке, чтобы отремонтировать смартфоны и планшеты на глазах у клиентов. И предупреждают — вокруг очень много обмана: «Ее iPhone даже не вскрывали — все оригинальные защитные пломбы были на месте! То есть мастер просто положил рядом смартфон, через час отдал девушке и взял деньги «за воздух».





Читатель REALTY.TUT.BY в прошлом году на своем примере доказал : дом можно построить за три месяца — была бы земля и 40 тысяч долларов (19 на строительство, остальное — на обустройство). Тогда все сомневались, что «скорострой» выдержит проверку морозами. А мы взяли и проверили .

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Вот здесь рассказываем о проекте национального масштаба: как будут модернизировать оршанский завод на грани банкротства. В него собираются «влить» 63 млн долларов — и это не просто прихоть государства.

Недавний саммит Global 20 отличался крайне ожесточенными столкновениями между полицией и демонстрантами. А вы знали, что и наши сограждане протестуют против глобализма в Гамбурге и по всему миру?

Налоговая начала отдавать деньги тем, кто уплатил сбор за социальное иждивенчество. В МНС нам рассказывали, что есть и те белорусы, которые предпочли бы, чтобы уплаченные средства пошли на социальные нужды. Но мы все же решили пообщаться с теми, кто рассчитывает получить свои деньги назад . «Я никому не хочу дарить эту сумму. Но не уверен, что сбор мне вернут деньгами. Откуда государство их достанет? Кредит на тунеядство возьмут?»

Если рисовать, то на всю стену. Уличное искусство Минска второй половины ХХ века — это мозаики, витражи, росписи, рельефы. Рассказываем, как создавались серия мозаичных панно на «Востоке», «Партизаны Беларуси» на гостинице «Турист», горельеф «Солидарность» на Победителей, 1 и другие.





Все новости вторника, 11 июля

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Кстати. Погода не очень, поэтому напоминаем, как вести себя во время грозы : где прятаться, если она застала вас на природе, в чистом поле, в автомобиле или дома. Берегите себя!

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