Ахтунг, ахтунг: Земля вступила в эпоху массового вымирания. Панды, говорят, более не под угрозой, но остальным млекопитающим стоит задуматься. Вчерашний день прожили — и слава богу. Вспоминаем.
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Нацбанк оценил оптимизм в ключевых отраслях. Есть чему радоваться только в промышленности, в строительстве, торговле и транспортной сфере все печально.
В Беларуси рыболовные угодья отныне сдавать в аренду можно только с согласия президента. А все из-за громких скандалов последних лет.
Минстройархитектуры еще раз спросили, что будет с людьми, попавшими в «ловушку двух указов». Чиновники еще раз сказали: это жизнь. Вместе с тем, количество людей, оставшихся с огромными кредитами, которые бы они не брали без надежды на поддержку государства, министерству неизвестно.
Лавров рассказал, почему западные страны не поддержали белорусского дипломата Елену Купчину на пост Генсека ОБСЕ. Похоже, после разгонов весенних протестов в Беларуси те дали понять, что не готовы «награждать Минск».
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Чудесная история о том, как 20-летние парни меняют сервис по ремонту гаджетов: выезжают на своей маленькой машинке, чтобы отремонтировать смартфоны и планшеты на глазах у клиентов. И предупреждают — вокруг очень много обмана: «Ее iPhone даже не вскрывали — все оригинальные защитные пломбы были на месте! То есть мастер просто положил рядом смартфон, через час отдал девушке и взял деньги «за воздух».
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