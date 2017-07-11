Вузы начали принимать документы. Куда и когда их нести и можно ли поступить с 5 баллами

Сегодня вузы начали принимать документы от абитуриентов. С чем идти в приемную комиссию, где в прошлом году был низкий балл и какие оценки считаются удовлетворительными — в вопросах и ответах TUT.BY.

Когда и как вузы принимают документы? 12−17 июля — вузы принимают документы на бюджет и на платное; 12−14 июля — прием документов от выпускников профильных классов педагогической направленности, которые поступают на педспециальности; 12−31 июля — Академия МВД, Могилевский институт МВД, Университет гражданской защиты МЧС будут принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают вступительные экзамены; 12 июля — 2 августа — Белорусская государственная академия искусств, Белорусская государственная академия музыки, Белорусский государственный университет культуры и искусств будут принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают вступительные экзамены; 12 июля — 4 августа — вузы будут принимать документы от абитуриентов, которые поступают на платное и не сдают вступительные экзамены.

Как работают приемные комиссии? В Министерстве образования TUT.BY рассказали, что приемные комиссии работают с понедельника по субботу с 9.00 до 18.00. — В субботу в некоторых вузах возможны перерывы с 13.00 до 13.30 или с 13.00 до 14.00, — говорят в пресс-службе Минобразования. — Поэтому расписание лучше уточнять на сайтах учебных заведений. Воскресенье — выходной. Однако если последний день приема документов выпадает на воскресенье, то приемная комиссия работает в привычном режиме — с 9.00 до 18.00. Как быть, если в последний день не успел подать документы до 18.00? После 18.00 в здание, где принимают документы, уже не пустят. Но у тех, кто успел туда попасть до этого времени, данные примут и после 18.00. Остальным остается надеяться на дополнительный набор, идти в ссуз или придумывать свой вариант, как с пользой потратить год.

С чем идти в приемную комиссию? С собой нужно иметь: удостоверение личности;

заявление (заполняется по образцу, выданному в вузе);

документ об имеющемся образовании, на основании которого абитуриент поступает;

сертификаты ЦТ;

медицинская справка о возможности обучения по данному профилю образования (форма 1 здр/у-10);

документы, подтверждающие льготы;

фотографии (форма и количество фотографий устанавливаются вузом).

Какие оценки считаются удовлетворительными? По белорусскому и русскому языкам — от 20 баллов для филологических специальностей, от 10 баллов — для остальных специальностей.

По первому предмету профильного испытания, определенному постановлением Министерства образования № 72 «О вступительных испытаниях при поступлении на I ступень высшего образования»: математика, физика, химия, биология — от 15 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), обществоведение, география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — 20 баллов.

По второму предмету профильного испытания: математика, физика, химия, биология — от 10 баллов; история Беларуси, всемирная история (новейшее время), география, иностранные языки (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — от 15 баллов.

Можно ли куда-то поступить, если в сертификате 5 баллов? Да. в вузы, которые подчиняются Минобороны, МЧС и Госпогранкомитету;

на военные факультеты;

на специальности «Производство, хранение и переработка продукции растениеводства», «Животноводство. Рыбоводство. Пчеловодство», «Сельское строительство и обустройство территорий», «Мелиорация и водное хозяйство», «Агроинженерия»;

в вузы при МВД, на места за счет средств республиканского бюджета, которые остались вакантными после зачисления абитуриентов. Для абитуриентов этих вузов по белорусскому и русскому языкам, по математике, физике, химии, биологии, истории Беларуси, всемирной истории (новейшее время), обществоведению, географии, иностранному языку (английский, немецкий, французский, испанский, китайский) — удовлетворительными считаются 5 баллов и выше.

Где узнать, как меняется конкурс на специальность? В рабочие дни на сайтах вузов, стендах и при возможности на электронном терминале информация о ходе приемной кампании обновляется не меньше, чем раз в час. Например, в 12.00, 15.00, 18.00. В последний день обновлять информацию прекращают в 15.00.

Когда проходят вступительные экзамены в вузах? 18−21 июля — вступительные испытания в Академии МВД, Могилевском институте МВД, Университете гражданской защиты МЧС; 18−26 июля — вступительные экзамены в Белорусской государственной академии искусств, Белорусской государственной академии музыки, Белорусском государственном университете культуры и искусств; 18−25 июля — вступительные испытания для тех, кто поступает в высшие учебные заведения сельхозпрофиля на «очку»; 6−15 декабря — вступительные испытания для тех, кто поступает в высшие учебные заведения сельхозпрофиля на «заочку»; 15 ноября — 5 декабря — учреждения высшего образования сельхозпрофиля начнут принимать документы на «заочку».

Куда тяжелее и легче всего было поступить в 2016-м? БГУ Международные отношения / Международное право (ФМО) — 382 Химия (Военный факультет) — 100 БГУИР Информатика и технологии программирования (ФКСиС) — 373 Вычислительные машины, системы и сети (специального назначения) (Военный факультет, заказ МВД) — 106 БНТУ Бизнес-администрирование (ФММП) — 357 Подъемно-транспортные, строительные, дорожные машины и оборудование (Военно-технический факультет) — 105 БГЭУ Лингвистическое обеспечение межкультурных коммуникаций (ФМБК) — 357 Психология (ИСГО) — 184 БГМУ Стоматологический факультет — 368 Военно-медицинский факультет (Внутренние войска) — 289 МЛГУ Китайский язык и второй иностранный язык со специализацией (Переводческий факультет) — 377 Испанский язык и второй иностранный язык со специализацией (Факультет межкультурных коммуникаций) — 223

Более подробный список с проходными баллами некоторых вузов в 2016-м можно посмотреть здесь .