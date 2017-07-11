Что бы у кого не случилось первыми об этом узнают… Нет, не бабушки у подъезда, а сотрудники оперативно-дежурной службы УВД (сокращенно ОДС она же — «дежурка»). Сюда, точнее — операторам на линию 102, поступают звонки с информацией о происшествиях со всего Гомеля и Гомельского района. В 2016-м году на линию дозвонились 250 тысяч человек, за шесть месяцев этого — 104 тысячи.





«Страшно, когда дети сами звонят в милицию и просят помощи»

— Лето. Пятница. Полнолуние. В такие дни у нас аншлаг, так что вам понравится, — устало улыбается начальник дежурной смены 102 Кирилл Евсеенко. На часах шесть вечера. До окончания смены еще два часа, а он вместе с напарницей Юлией Быковской уже принял более ста звонков, направил к местам вызовов десятки нарядов милиции и, возможно даже, спас чью-то жизнь.





Рабочий день сотрудников службы 102 длится 12 часов. Количество звонков за смену предугадать сложно. Но в выходные и праздничные дни оно возрастает. Большинство вызовов вне зависимости от поры года и дня недели касаются семейно-бытовых отношений. Пьяный муж избивает жену, дочь выгоняет престарелую мать из дома, сын оскорбляет отца… Вариантов на эту вечную тему — десятки, если не сотни.

— Когда я только пришла в 102, поразилась, сколько всего разного происходит в городе. — смеется Юля. В «дежурке» она всего три года. За это время, говорит, успела насмотреться, точнее — наслушаться разного. От хамства и оскорблений на другом конце провода до настоящего людского горя и беспомощности.

К чему до сих пор не привыкла — это вызовы, связанные с детьми. Когда пропадают, вылетают из окон, страдают от рук пьяных родителей… Страшно, когда дети сами звонят в милицию и просят помощи.





Саша-гармонист и новобелицкая кукушка

К счастью, далеко не все звонки на линию 102 только про горе и происшествия. Часто люди обращаются в милицию по откровенным пустякам, либо и вовсе не по адресу. Просят отыскать пропавшего котенка, жалуются на работу коммунальных служб, требуют объяснить, отчего до сих пор не дали пенсию, а если и дали, то почему так мало?

Есть так называемые постоянные клиенты. Сотрудники службы 102 уже выучили их имена и отчества, а их голоса узнают из тысячи других.

— Примерно раз в месяц нам звонит Саша-гармонист, играет нам на баяне. Есть мадам Майорова, которая за смену может набрать раз 300. Такое чувство, что она тогда не ест и не пьет. Есть у нас кукушка из Новобелицы — женщина, которая звонит, произносит «ку-ку» и кладет трубку. Пожилая женщина, которая постоянно интересуется, который час. Плюс те, за кем следят инопланетяне, преследуют люди в масках, светят и кусают странные лучи, — вспоминают своих завсегдатаев сотрудники «дежурки». У каждого из них наберется с десяток таких историй. Благо, линий в служебном телефоне не одна, а шесть, что позволяет контролировать ситуацию с дозвоном других горожан.





«Алло, милиция? Я не знаю, где нахожусь, давайте, найдите меня!»

Подобные просьбы поступают на линию 102 довольно часто. Пьяные звонят с требованием определить их местоположение по сотовому телефону.

— Иногда бывает звонят нетрезвые женщины и сообщают, что их изнасиловали. А где они находятся — неизвестно. Добиться от них полезной информации практически невозможно. Не могут назвать ни района, ни улицы. Приходится долго беседовать, чтобы хоть что-то выяснить, а потом оказывается и не было никакого изнасилования, просто нетрезвая барышня потерялась и хочет чтобы ее нашли, — рассказывает Юлия.

У нее и Кирилла все меньше времени на разговоры. Вызовов все больше. Звонки нужно не просто принять, но еще и незамедлительно обработать. В зависимости от ситуации направлять к месту вызова участкового или наряд милиции, попутно выясняя у позвонившего как можно больше информации, параллельно заполнять и отправлять электронные карточки учета и регистрации сообщений.





«Дежурка» — это не только служба 102. Когда дело заходит дальше спасения котиков, к процессу подключается старший оперативный дежурный ОДС. Ни одно серьезное происшествие не обойдет его.

— Дежурный обязан владеть всей оперативной обстановкой в регионе. Как только случается что-то серьезное — координировать работу всех служб милиции, а, если требует ситуация, то не только милиции. От профессионализма дежурного и его помощников зависит раскрываемость преступлений, особенно по горячим следам, — вводит в курс дела заместитель начальника ОДС УВД Александр Литвинов.

Но, пожалуй, всю суть важности роли дежурного передает телефон на его рабочем месте.





«Милиция? К нам пристают какие-то женщины»

В районе семи в дежурке затишье. А после звонки идут один за другим.

— Зять захламил весь двор своими ржавыми автомобилями, приезжайте, разберитесь.

— На Осипова массовая драка из семи человек. Приезжайте скорее, а то скоро разбегутся!

— Черный VW движется по Косарева, за рулем — пьяный водитель.

— Срочно приезжайте на Чечерскую! Хозяин квартиры дерется с квартирантом, — пробивается сквозь мужские крики женский встревоженный голос.

— В автобусе Гомель-Зеленый берег буянит нетрезвый пассажир.

— На Героев Подпольщиков прямо во дворе дома вскрыл себе вены пьяный 28-летний парень.

Снова автобус. Уже городской. Неадекватный мужчина отвлекает водителя во время движения.

— Отец напился и выгоняет нас с детьми на улицу.

— Пассажиры такси не хотят рассчитываться.

— На Курчатова лежит пьяный мужчина, хорошо одет. Цепочка, печатка, часы и кожаная куртка. Приезжайте, заберите его, уж лучше пусть в вытрезвителе переночует, чем поснимают с него все это, — звонит неравнодушный прохожий.

— Это снова таксист. Пассажиры мои как услышали, что вызвал милицию, так сразу рассчитались. Все хорошо, спасибо вам.

— Можете приехать на Жемчужную выгнать матку пьяную мою? Хочу пожить спокойно.

Ближе к ночи характер обращений меняется. Речь дозвонившихся разобрать все сложнее. Кирилла и Юлию уже сменили их коллеги — Маргарита Крамар и Владимир Цуканов. С свежими силами они принимают все новые и новые вызовы.









— Мы тут в кафешке сидим с другом, нас охранник оскорбляет, — кто-то еле ворочает языком на другом конце провода.

— Милиция? Мы сейчас в ФОКе. Пришли отдохнуть в сауне, а к нам начали приставать женщины. Сначала в бассейн к нам лезли, теперь в номер ломятся , — жалуется мужской голос.

— Доброй ночи! У меня украли туфли. Итальянские. Стою босиком и не могу уехать от подруги. Мы выпивали с ней виски, а потом я хотела уехать, а туфель нет, — то хохочет, то вдруг огорчается женщина.

Сутки на исходе. И это, несмотря на количество вызовов, были хорошие сутки — никаких серьезных происшествий и непоправимых трагедий за сегодня службой 102 зафиксировано не было.



