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Предлагают установить окна или фильтры. В Гомельской области все чаще обманывают пожилых людей
12.07.2017 07:53 — Новости Общества | Tut.by
За первые полгода в Беларуси совершено более 4 тыс. преступлений против пожилых граждан, в Гомельской области — более 700. В целом по уровню преступлений в отношении пожилых граждан область имеет незначительное снижение, наиболее распространенный вид преступлений — кража.
— Вместе с тем наблюдается увеличение числа фактов мошенничества. Если в прошлом году за шесть месяцев было зарегистрировано 43 случая, то в текущем уже — 84, — рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Гомельского облисполкома Михаил Осипов.
Чаще всего преступники представляются установщиками окон ПВХ или
— Принцип такой — берутся деньги, а договорные обязательства не выполняются, — пояснил милиционер.
Также мошенники под видом соцработников проникают в дома к пожилым людям и, усыпляя их бдительность, выносят из квартир материальные ценности.
УВД проводит постоянные профилактические мероприятия по предотвращению мошенничества. Упор делается на инструктаже сотрудников почты и банков, поскольку туда чаще всего обращаются пожилые люди с финансовыми вопросами.
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За первые полгода в Беларуси совершено более 4 тыс. преступлений против пожилых граждан, в Гомельской области - более 700.
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