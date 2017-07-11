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Предлагают установить окна или фильтры. В Гомельской области все чаще обманывают пожилых людей

12.07.2017 07:53 — Новости Общества | Tut.by  
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За первые полгода в Беларуси совершено более 4 тыс. преступлений против пожилых граждан, в Гомельской области — более 700. В целом по уровню преступлений в отношении пожилых граждан область имеет незначительное снижение, наиболее распространенный вид преступлений — кража.

— Вместе с тем наблюдается увеличение числа фактов мошенничества. Если в прошлом году за шесть месяцев было зарегистрировано 43 случая, то в текущем уже — 84, — рассказал временно исполняющий обязанности начальника управления охраны правопорядка и профилактики милиции общественной безопасности УВД Гомельского облисполкома Михаил Осипов.

Чаще всего преступники представляются установщиками окон ПВХ или водоочистных систем.

— Принцип такой — берутся деньги, а договорные обязательства не выполняются, — пояснил милиционер.

Также мошенники под видом соцработников проникают в дома к пожилым людям и, усыпляя их бдительность, выносят из квартир материальные ценности.

УВД проводит постоянные профилактические мероприятия по предотвращению мошенничества. Упор делается на инструктаже сотрудников почты и банков, поскольку туда чаще всего обращаются пожилые люди с финансовыми вопросами.

Милиция призывает пожилых людей быть бдительными, в любой подозрительной ситуации звонить родным и близким, а в случае их отсутствия — участковому инспектору или набирать 102.

 
 
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За первые полгода в Беларуси совершено более 4 тыс. преступлений против пожилых граждан, в Гомельской области - более 700.

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