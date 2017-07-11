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На 30 улицах Гродно для велосипедистов уменьшат высоту бордюрного камня
12.07.2017 08:29 — Новости Общества | Tut.by
На 30 улицах областного центра нанесена велосипедная разметка. Именно на них по согласованию с ОО «ВелоГродно» предусмотрено уменьшение максимальной высоты бордюрного камня до четырех сантиметров, что отразится на повышении уровня безопасности любителей двухколесного транспорта,
— Это предусмотрено программой мероприятий по усовершенствованию велосети областного центра, — пояснил заместитель начальника отдела образования, спорта и туризма Гродненского горисполкома Евгений Ародь. — После ее утверждения и открытия финансирования к работам приступят коммунальники и СМЭП областной Госавтоинспекции.
Сегодня в Гродно велодорожки протяженностью 30 километров соединили лесопарковую зону Пышки с Меловыми горами, по пять километров их построено в Пышках и микрорайоне Ольшанка. В ближайшей перспективе велосеть проляжет к Юбилейному озеру.
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На 30 улицах областного центра нанесена велосипедная разметка. Именно на них по согласованию с ОО "ВелоГродно" предусмотрено уменьшение максимальной высоты...
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