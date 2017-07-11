|
Дожди и сильный ветер вызвали подтопления домов, падение деревьев, отключения электричества
12.07.2017 08:35 — Новости Общества | Tut.by
Непогода прокатилась 11 июля по Беларуси. Дожди, грозы, порывистый ветер вызвали в некоторых населенных пунктах подтопления, падение деревьев. В более чем 300 населенных пунктах были перебои с электричеством,
Больше всего непогода затронула Брестскую, Гродненскую и Могилевскую области. Там сильным ветром повалены 18 деревьев. После прохождения грозового фронта с порывами ветра до 18 м/с пострадали 9 населенных пунктов в 4 районах Брестской области.
В Гродненской области после дождя оказались подтоплены 13 жилых домов, детский сад, 53 частных подворья, а в Волковысском районе возле деревни Новое Село размыло участок дороги.
Сильно затопило после дождя Солигорск, непогода затронула и другие города Минской области.
По данным спасателей, пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.
По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение в 333 населенных пунктах. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами.
По состоянию на 6 часов утра 12 июля без электроснабжения остаются 26 населенных пунктов в Брестской (14), Минской (10) и Могилевской (2) областях.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В более чем 300 населенных пунктах были перебои с электричеством. Пострадавших нет.
|
Архив (Новости Общества)
Комментарии