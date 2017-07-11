ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Дожди и сильный ветер вызвали подтопления домов, падение деревьев, отключения электричества

12.07.2017 08:35 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Непогода прокатилась 11 июля по Беларуси. Дожди, грозы, порывистый ветер вызвали в некоторых населенных пунктах подтопления, падение деревьев. В более чем 300 населенных пунктах были перебои с электричеством, сообщает пресс-служба МЧС. Пострадавших нет.


Солигорск, 11 июля 2017 года. Фото из «ВКонтакте»

Больше всего непогода затронула Брестскую, Гродненскую и Могилевскую области. Там сильным ветром повалены 18 деревьев. После прохождения грозового фронта с порывами ветра до 18 м/с пострадали 9 населенных пунктов в 4 районах Брестской области.

В Гродненской области после дождя оказались подтоплены 13 жилых домов, детский сад, 53 частных подворья, а в Волковысском районе возле деревни Новое Село размыло участок дороги.

Сильно затопило после дождя Солигорск, непогода затронула и другие города Минской области.

По данным спасателей, пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.

По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение в 333 населенных пунктах. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами.

По состоянию на 6 часов утра 12 июля без электроснабжения остаются 26 населенных пунктов в Брестской (14), Минской (10) и Могилевской (2) областях.

В Брестской и Гродненской областях прошли грозы, в Минской — поплыли автомобили

 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В более чем 300 населенных пунктах были перебои с электричеством. Пострадавших нет.

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
На 30 улицах Гродно для велосипедистов уменьшат высоту бордюрного камня
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика