Дожди и сильный ветер вызвали подтопления домов, падение деревьев, отключения электричества

Непогода прокатилась 11 июля по Беларуси. Дожди, грозы, порывистый ветер вызвали в некоторых населенных пунктах подтопления, падение деревьев. В более чем 300 населенных пунктах были перебои с электричеством, сообщает пресс-служба МЧС. Пострадавших нет.



Солигорск, 11 июля 2017 года. Фото из «ВКонтакте»

Больше всего непогода затронула Брестскую, Гродненскую и Могилевскую области. Там сильным ветром повалены 18 деревьев. После прохождения грозового фронта с порывами ветра до 18 м/с пострадали 9 населенных пунктов в 4 районах Брестской области.

В Гродненской области после дождя оказались подтоплены 13 жилых домов, детский сад, 53 частных подворья, а в Волковысском районе возле деревни Новое Село размыло участок дороги.

Сильно затопило после дождя Солигорск, непогода затронула и другие города Минской области.

По данным спасателей, пострадавших нет. Ведутся восстановительные работы.

По данным ГПО «Белэнерго», в течение суток на территории республики периодически нарушалось электроснабжение в 333 населенных пунктах. Отключения оперативно устранялись аварийными бригадами.

По состоянию на 6 часов утра 12 июля без электроснабжения остаются 26 населенных пунктов в Брестской (14), Минской (10) и Могилевской (2) областях.

В Брестской и Гродненской областях прошли грозы, в Минской — поплыли автомобили