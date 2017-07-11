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Вузы начали принимать документы абитуриентов

12.07.2017 09:02 — Новости Общества | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 12 июл — Sputnik. Подача документов в высшие учебные заведения Беларуси стартовала в эту среду, напомнили Sputnik в Минобразования республики.

Вузы начали принимать документы абитуриентов
© Sputnik/
Фотофакт: очереди за сертификатами ЦТ

Сроки подачи документов в вузы едины для всей страны: они утверждаются белорусскими властями.

Так, с 12 по 17 июля включительно документы принимают на бюджетные отделения всех высших учебных заведений. На платное податься можно будет в большинство заведений до 4 августа.

При подаче документов в вузы абитуриенту необходимо предоставить удостоверение личности, школьный аттестат, сертификаты о прохождении ЦТ, медсправку и свои фотографии. Подавать документы можно только в один вуз, а в случае необходимости есть возможность перенести их в другое учреждение.

Подавать документы необходимо в самих университетах и институтах. Работать приемные комиссии будут каждый день с девяти утра до шести вечера.

В большинстве университетов страны за ходом подачи документов можно следить онлайн на сайтах заведений.

Зачислят на бюджет в большинстве вузов до 28 июля, на платное — до 6 августа. В случае дополнительных мест будет объявлен допнабор по специальностям.

 
Теги: Минск
 
 
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Подать документы на бюджет можно будет в белорусские вузы вплоть до 17 июля.

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