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Последствия сильного дождя в Гродно: затопленные улицы, "плывущие" автомобили
12.07.2017 09:19 — Новости Общества | Tut.by
Сильный ливень обрушился на Гродно поздно вечером 11 июля. Многие городские улицы оказались затопленными. В некоторых местах они напоминали скорее озеро, а не проезжую часть. По традиции серьезно затопленными оказались улицы Лидская и Кирова. «Плыли» автомобили и в других районах города.
Во время ливня в городе не работал общественный транспорт: многие дороги в городе попросту оказались под водой.
Также сильные дожди прошли и в Гродненской области. Так залило Щучин и Волковыск, а в Свислочском районе дождь подтопил несколько частных подворий.
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Сильный ливень обрушился на Гродно поздно вечером, 11 июля. Многие городские улицы оказались затопленными. В некоторых местах они напоминали скорее озеро, а не...
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