Сильный ливень обрушился на Гродно поздно вечером 11 июля. Многие городские улицы оказались затопленными. В некоторых местах они напоминали скорее озеро, а не проезжую часть. По традиции серьезно затопленными оказались улицы Лидская и Кирова. «Плыли» автомобили и в других районах города.



Фото: autogrodno.by

Во время ливня в городе не работал общественный транспорт: многие дороги в городе попросту оказались под водой.



Фото: autogrodno.by



Фото: autogrodno.by



Фото: autogrodno.by



Фото: hrodna.life



Фото: autogrodno.by

Также сильные дожди прошли и в Гродненской области. Так залило Щучин и Волковыск, а в Свислочском районе дождь подтопил несколько частных подворий.

Дожди и сильный ветер вызвали подтопления домов, падение деревьев, отключения электричества