ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Последствия сильного дождя в Гродно: затопленные улицы, "плывущие" автомобили

12.07.2017 09:19 — Новости Общества | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Сильный ливень обрушился на Гродно поздно вечером 11 июля. Многие городские улицы оказались затопленными. В некоторых местах они напоминали скорее озеро, а не проезжую часть. По традиции серьезно затопленными оказались улицы Лидская и Кирова. «Плыли» автомобили и в других районах города.


Фото: autogrodno.by

Во время ливня в городе не работал общественный транспорт: многие дороги в городе попросту оказались под водой.


Фото: autogrodno.by

Фото: autogrodno.by

Фото: autogrodno.by

Фото: hrodna.life

Фото: autogrodno.by

Также сильные дожди прошли и в Гродненской области. Так залило Щучин и Волковыск, а в Свислочском районе дождь подтопил несколько частных подворий.

Дожди и сильный ветер вызвали подтопления домов, падение деревьев, отключения электричества

 
Теги: Гродно
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Сильный ливень обрушился на Гродно поздно вечером, 11 июля. Многие городские улицы оказались затопленными. В некоторых местах они напоминали скорее озеро, а не...

Комментарии

 
Новости дня
Новости общества
 
Вузы начали принимать документы абитуриентов
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Новости Общества

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Новости Общества)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2017 21.by
Яндекс.Метрика