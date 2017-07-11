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С 6 августа молодые и многодетные семьи лишаются дотации

12.07.2017 09:58 — Новости Общества | БДГ  
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С отменой указа №585 молодые и многодетные семьи, строящие жилье с помощью кредитов, не будут получать единовременные дотации – от 20 до 50 бюджетных минимумов.

Об этом сообщил глава Минстройархитектуры Александр Горваль в эфире телеканала «Беларусь 1» 11 июля.

Ранее, в соответствии с указом №585, молодым и многодетным семьям, которые брали на строительство жилья коммерческие кредиты, предоставлялась единовременная дотация в размере 20-50 бюджетов.

С введением в силу адресного субсидирования такие семьи смогут получить господдержку строго в соответствии с очередью нуждающихся.

Горваль отметил, что главными изменениями с принятием указа №240 будет возможность выплаты субсидий «именно в порядке постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий». Таким образом, устанавливается новая форма господдержки, систематизирующая помощь государства нуждающимся.

С 6 августа указ №585 прекращает свое действие, но те, кто успел получить решение исполкома о предоставлении субсидии, смогут ее получать. Без решения исполкома «по данным кредитам субсидии в виде госпомощи выплачиваться не будут», подчеркнул Горваль.

Чиновник сообщил, что разъяснение норм указа о жилищных субсидиях назначено в регионах на ближайшее время, 13 июля встреча с гражданами пройдет в Брестской области, 14 июля в Гродно, в остальных регионах также будет проведен прием граждан.

Напомним, 4 июля был подписан указ №240, корректирующий  порядок господдержки на строительство жилья. Государственные адресные субсидии будут предоставляться на уплату части процентов за пользование кредитом на строительство жилья, то есть бюджет будет компенсировать гражданам только проценты по кредиту, а не всю сумму кредита.

По словам Горваля, на адресное субсидирование в жилищном строительстве предусмотрено около 135 млн рублей из средств «Беларусбанка» и «Белагропромбанка». Позже к ним подключатся коммерческие банки.

 
Теги: Гродно
 
 
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С отменой указа №585 молодые и многодетные семьи, строящие жилье с помощью кредитов, не будут получать единовременные дотации – от 20 до 50 бюджетных минимумов.

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