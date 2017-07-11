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С 6 августа молодые и многодетные семьи лишаются дотации
12.07.2017 09:58 — Новости Общества | БДГ
С отменой указа №585 молодые и многодетные семьи, строящие жилье с помощью кредитов, не будут получать единовременные дотации – от 20 до 50 бюджетных минимумов.
Об этом сообщил глава Минстройархитектуры Александр Горваль в эфире телеканала
Ранее, в соответствии с указом №585, молодым и многодетным семьям, которые брали на строительство жилья коммерческие кредиты, предоставлялась единовременная дотация в размере 20-50 бюджетов.
С введением в силу адресного субсидирования такие семьи смогут получить господдержку строго в соответствии с очередью нуждающихся.
Горваль отметил, что главными изменениями с принятием указа №240 будет возможность выплаты субсидий «именно в порядке постановки на учет нуждающихся в улучшении жилищных условий». Таким образом, устанавливается новая форма господдержки, систематизирующая помощь государства нуждающимся.
С 6 августа указ №585 прекращает свое действие, но те, кто успел получить решение исполкома о предоставлении субсидии, смогут ее получать. Без решения исполкома «по данным кредитам субсидии в виде госпомощи выплачиваться не будут», подчеркнул Горваль.
Чиновник сообщил, что разъяснение норм указа о жилищных субсидиях назначено в регионах на ближайшее время, 13 июля встреча с гражданами пройдет в Брестской области, 14 июля в Гродно, в остальных регионах также будет проведен прием граждан.
Напомним, 4 июля
По словам Горваля, на адресное субсидирование в жилищном строительстве предусмотрено около 135 млн рублей из средств «Беларусбанка» и «Белагропромбанка». Позже к ним подключатся коммерческие банки.
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С отменой указа №585 молодые и многодетные семьи, строящие жилье с помощью кредитов, не будут получать единовременные дотации – от 20 до 50 бюджетных минимумов.
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