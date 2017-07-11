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Михалок позвонил Мотолько и извинился перед ним
12.07.2017 10:08 — Новости Общества | Sputnik Беларусь
МИНСК, 12 июл — Sputnik. Скандал, за которым несколько дней наблюдал весь Байнет, завершился принесением извинений: лидер Brutto Сергей Михалок позвонил блогеру Антону Мотолько и принес свои извинения. Об этом блогер сообщил на своей
© Sputnik/ Яна Сергеева
"Позвонил Сергей Михалок, извинился. Говорили 15 минут, он объяснил всю ситуацию", — написал Мотолько.
Блогер отметил, что не считает эту историю "крутым пиаром" и подчеркнул, что уважает людей, умеющих признавать свои ошибки.
На акустическом концерте, проходившем на хуторе Шабли в Воложинском районе 8 июля, Сергей Михалок
9 июля на страничке социальной сети директора группы Brutto Антона Азизбекяна были опубликованы извинения Михалка, но вскоре их удалили, поскольку в комментариях было очень много нелицеприятных сообщений и в адрес певца и в адрес группы.
Все эти дни Сергей Михалок ситуацию никак не комментировал, а личные извинения принес только вечером 11 июля. Как отметил Мотолько "ему этого достаточно". А вот некоторые комментаторы выразили неудовольствие, что скандал разрешился так быстро и у всех стало на один инфоповод для брюзжания меньше.
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Скандал, за развитием которого несколько дней следили СМИ и соцсети, завершился – болгер признался, что принесенных извинений ему достаточно, взаимных обид...
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