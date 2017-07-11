Михалок позвонил Мотолько и извинился перед ним

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Скандал, за которым несколько дней наблюдал весь Байнет, завершился принесением извинений: лидер Brutto Сергей Михалок позвонил блогеру Антону Мотолько и принес свои извинения. Об этом блогер сообщил на своей странице в Facebook.



© Sputnik/ Яна Сергеева Анна Бонд о высказываниях Михалка: иногда корона начинает жать

"Позвонил Сергей Михалок, извинился. Говорили 15 минут, он объяснил всю ситуацию", — написал Мотолько.

Блогер отметил, что не считает эту историю "крутым пиаром" и подчеркнул, что уважает людей, умеющих признавать свои ошибки.

На акустическом концерте, проходившем на хуторе Шабли в Воложинском районе 8 июля, Сергей Михалок нелестно высказался в адрес критиков его прочтения стихов Богдановича, для ролика авиакомпании Belavia, в частности упомянул блогера и гражданского активиста Антона Мотолько. Позже выяснилось, что последний никак Михалка не критиковал, да и самого ролика не видел. На следующий день директор Brutto уточнил, что высказывания Михалка касались телеведущей Анны Бонд , а не Мотолько.

9 июля на страничке социальной сети директора группы Brutto Антона Азизбекяна были опубликованы извинения Михалка, но вскоре их удалили, поскольку в комментариях было очень много нелицеприятных сообщений и в адрес певца и в адрес группы.

Все эти дни Сергей Михалок ситуацию никак не комментировал, а личные извинения принес только вечером 11 июля. Как отметил Мотолько "ему этого достаточно". А вот некоторые комментаторы выразили неудовольствие, что скандал разрешился так быстро и у всех стало на один инфоповод для брюзжания меньше.