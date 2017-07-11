Конкурс имени Стенина дает право голоса пользователям сети

МИНСК, 12 июл — Sputnik. Менее недели осталось до конца приема голосов за лучшую, по мнению интернет-аудитории, работу конкурса фотожурналистики имени Андрея Стенина , организованного медиагруппой "Россия сегодня" под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО.

Сделать свой выбор любой пользователь может на сайте конкурса stenincontest.ru до 23:59 (Мск) 18 июля при наличии аккаунта в одной из социальных сетей: ВКонтакте, Facebook, Twitter, или китайском сервисе Weibo. Автор самой популярной в интернете фотографии получит диплом конкурса, а победители по версии профессионального жюри станут известны 7 августа 2017 года. Жюри, в состав которого вошли лидеры мирового и российского фото и арт-сообществ, возглавил фотодиректор журнала "Штерн" Андреас Трамп.

В 2016 году интернет-пользователи проголосовали за работу фотожурналиста из Египта Гехад Хамди (Gehad Hamdy) "Рыцари " в категории "Спорт". Полтора месяца, прошедшие со дня старта голосования в конце мая 2017 года, показали, что онлайн-пользователи выбирают яркую фактуру и неожиданный ракурс.

В 2017 году на конкурс было прислано порядка 5000 работ из 76 стран мира в четырех номинациях: "Главные новости", "Спорт", "Моя планета" и "Портрет. Герой нашего времени". В онлайн-голосовании принимают участие фото, отобранные жюри в шорт-лист конкурса.

Справка о конкурсе

Международный конкурс фотожурналистики имени Андрея Стенина ставит своей целью поддержать молодых фотографов и привлечь общественное внимание к задачам современной фотожурналистики. Это площадка для молодых фотографов — талантливых, чутких и открытых ко всему новому, где они обращают наше внимание на людей и события рядом с нами.

В 2016 году в конкурс собрал 6000 работ из 71 страны мира, а работы победителей экспонировались на фестивальных и выставочных площадках в Москве, Стамбуле, Кейптауне, Шанхае, Пекине, Каире, Берлине, Риме, Мариборе и Любляне.

Международными партнерами номинаций конкурса в 2017 году стали: телеканал Al Mayadeen TV , Shanghai United Media Group (SUMG) и МККК.

Информационными партнерами конкурса стали: информационно-новостной портал Вести.Ru , общероссийский государственный телеканал "Россия-Культура" , информационно-новостной портал KP.ru , информационный портал ЖурДом и портал Russian Photo . Международными информационными партнерами конкурса стали: информационное агентство и радио Sputnik , информационное агентство Askanews , медиахолдинг Independent Media , информационное агентство Notimex , новостное агентство ANA , телеканал и портал RT , The Royal Photographic Society , Shanghai United Media Group (SUMG) , информационное агентство Xinhua , новостное агентство ANDES . В статусе отраслевых информационных партнеров конкурс поддерживают: Академия Фотографии , агентство ГеоФото , портал Photo-study.ru , онлайн журнал Bleek Magazine , Союз журналистов Москвы , Школа визуальных искусств, Союз фотохудожников России , информационный портал YOung JOurnalists и Фестивали PhotoVisa и "Фотопарад в Угличе ".