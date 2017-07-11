Помощь никто оказать не смог. В Жлобине после отдыха на берегу утонул пенсионер

Трагедия произошла 11 июля примерно в час дня. Компания из трех человек отдыхала на берегу канала. Один из отдыхающих — 66-летний мужчина решил искупнуться.

— Мужчина нырнул в воду, проплыл несколько метров и пропал. Своевременную помощь никто из компании оказать ему не смог, на берегу были одни женщины. В четыре часа его тело достали из воды спасатели, — рассказал ведущий специалист областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

В ОСВОДе в очередной раз напоминают, что после употребления спиртного в воду заходить опасно.