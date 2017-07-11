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Помощь никто оказать не смог. В Жлобине после отдыха на берегу утонул пенсионер
12.07.2017 10:26 — Новости Общества | Tut.by
Трагедия произошла 11 июля примерно в час дня. Компания из трех человек отдыхала на берегу канала. Один из отдыхающих — 66-летний мужчина решил искупнуться.
— Мужчина нырнул в воду, проплыл несколько метров и пропал. Своевременную помощь никто из компании оказать ему не смог, на берегу были одни женщины. В четыре часа его тело достали из воды спасатели, — рассказал ведущий специалист областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.
В ОСВОДе в очередной раз напоминают, что после употребления спиртного в воду заходить опасно.
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Трагедия произошла 11 июля примерно в час дня. Компания из трех человек отдыхала на берегу канала. Один из отдыхающих - 66-летний мужчина решил искупнуться.
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