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Помощь никто оказать не смог. В Жлобине после отдыха на берегу утонул пенсионер

12.07.2017 10:26 — Новости Общества | Tut.by  
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Трагедия произошла 11 июля примерно в час дня. Компания из трех человек отдыхала на берегу канала. Один из отдыхающих — 66-летний мужчина решил искупнуться.

— Мужчина нырнул в воду, проплыл несколько метров и пропал. Своевременную помощь никто из компании оказать ему не смог, на берегу были одни женщины. В четыре часа его тело достали из воды спасатели, — рассказал ведущий специалист областной организации ОСВОД Сергей Костюченко.

В ОСВОДе в очередной раз напоминают, что после употребления спиртного в воду заходить опасно.

 
 
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Трагедия произошла 11 июля примерно в час дня. Компания из трех человек отдыхала на берегу канала. Один из отдыхающих - 66-летний мужчина решил искупнуться.

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